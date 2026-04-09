Chính trị

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời diễn ra vào đúng dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của Lào.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững, thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đoàn kết, gắn kết chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quan hệ hữu nghị vĩ đại #đoàn kết đặc biệt #hợp tác toàn diện Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

