Thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược giữa Lào và Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 9/4/2026.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã thực hiện cuộc phỏng vấn Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về các nội dung liên quan đến chuyến thăm:

- Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi bên. Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm này đối với việc củng cố sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước hiện nay?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm chính thức Lào của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú diễn ra trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa, khi hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi bên, đồng thời vừa hoàn thành các bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới sau bầu cử và kỳ họp Quốc hội.

Trước hết, chuyến thăm góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đây là yếu tố có ý nghĩa nền tảng, quyết định đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nhất là giữa các cơ quan Đảng, càng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm định hướng chiến lược và sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi, thống nhất các định hướng lớn trong triển khai hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng, đặc biệt là cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong giai đoạn phát triển mới. Trọng tâm là thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm về hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại-đầu tư; tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh và đối ngoại, đồng thời góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác song phương theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Hiện nay, Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Lào với hơn 240 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 5,5-5,7 tỷ USD; kim ngạch thương mại song phương duy trì ở mức khoảng 1,6-1,7 tỷ USD/năm và đang hướng đến 5 tỷ USD/năm. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Có thể khẳng định, chuyến thăm của đồng chí Trần Cẩm Tú không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn thiết thực tăng cường tin cậy chiến lược, củng cố định hướng hợp tác và mở ra những cơ hội phát triển mới cho quan hệ Lào -Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc ngày càng phát triển bền vững, lâu dài.

- Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, theo Đại sứ, đâu là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ cùng trao đổi và thúc đẩy?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, tôi cho rằng lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tập trung trao đổi và thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên, mang tính chiến lược lâu dài, đặc biệt là hợp tác về chính trị-xây dựng Đảng, tiếp tục giữ vai trò định hướng then chốt.

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước. Đồng thời sẽ trao đổi về hợp tác kinh tế-trụ cột trọng tâm trong giai đoạn mới, với ưu tiên như: Kết nối hai nền kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại-đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, với hơn 240 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 5,5-5,7 tỷ USD và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 5 tỷ USD/năm.

Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi về hợp tác quốc phòng-an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phối hợp xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống và cũng sẽ trao đổi về hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào mỗi năm, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Hai bên cũng có các trao đổi về hợp tác đối ngoại, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, như ASEAN, Liên hợp quốc, nhằm bảo vệ lợi ích chung và nâng cao vị thế của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới hợp tác văn hóa-giao lưu nhân dân. Đây tiếp tục là nền tảng xã hội bền vững, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai dân tộc.

Có thể nói, các lĩnh vực ưu tiên nêu trên đều hướng tới mục tiêu chung là làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược,” đưa quan hệ Lào-Việt Nam phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới.

- Đại sứ có kỳ vọng gì về những kết quả cụ thể đạt được sau chuyến thăm này nhằm góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn trong giai đoạn mới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng chuyến thăm chính thức Lào của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, góp phần đưa quan hệ Lào-Việt Nam phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Trước hết, chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị ở mức cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, thông qua việc tăng cường trao đổi chiến lược, thống nhất nhận thức và hành động trong triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi bên. Đây là nền tảng có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho quan hệ hai nước phát triển đúng định hướng, ổn định và lâu dài.

Thứ hai, tôi kỳ vọng hai bên sẽ đạt được sự thống nhất cao về các định hướng lớn nhằm cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược,” trong đó tập trung vào đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế theo hướng bổ trợ, cùng phát triển, thúc đẩy các dự án trọng điểm về hạ tầng, năng lượng, thương mại-đầu tư, nâng cao hiệu quả hợp tác, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai các dự án hiện nay.

Thứ ba, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới để nâng cao chất lượng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phối hợp đối ngoại. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển của mỗi nước.

Thứ tư, tôi kỳ vọng sẽ có những bước tiến cụ thể trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Quan trọng hơn nữa là kết quả của chuyến thăm không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận hay tuyên bố chung, mà sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, cùng với truyền thống gắn bó keo sơn, thủy chung, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là hình mẫu hiếm có trong quan hệ quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh!

