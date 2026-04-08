VIB chia cổ tức gần 19%, lợi nhuận đạt 11.550 tỷ đồng trong năm 2026

Ngày 8/4/2026, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ gần 19% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng năm 2026 đã được thông qua.

Cụ thể, ngân hàng chia cổ tức 9% bằng tiền mặt (tương đương 3.064 tỷ đồng), phát hành tỷ lệ 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB cho biết, đây là được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc đảm bảo lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.

Ngoài phương án chia cổ tức, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 11.550 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2025, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động nhờ tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí.

Năm 2026 VIB đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước theo hướng thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát, biến động lãi suất và rủi ro địa chính trị vẫn tiềm ẩn, đồng thời yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%; tổng tài sản đạt 637.826 tỷ đồng, tăng 15%; huy động vốn đạt 425.968 tỷ đồng, tăng 26%.

Cũng theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội, trong giai đoạn 2017-2025, VIB duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân gia quyền (CAGR) 20%-30%/năm ở các chỉ tiêu trọng yếu, vượt trung bình ngành: Tổng tài sản 21%/năm - so với bình quân ngành 12%; tín dụng bán lẻ 23%/năm - so với bình quân ngành 14%; lợi nhuận 26%/năm - so với bình quân ngành 23%; Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 23% - so với bình quân ngành 17%

Năm 2025, tập trung nguồn lực cho sức mạnh dài hạn thông qua tăng mạnh trích lập dự phòng, củng cố nền tảng vốn và quản lý rủi ro, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sản phẩm dịch vụ khối Ngân hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp và con người, kiện toàn nền móng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, VIB duy trì lợi nhuận trước thuế 9.105 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2024.

Cũng trong năm qua, mảng khách hàng doanh nghiệp của VIB chuyển hướng từ cho vay thuần túy sang cung cấp giải pháp tài chính toàn diện - quản lý dòng tiền, ngân hàng giao dịch, ngoại hối và thị trường vốn, tài trợ thương mại. Kết quả, dư nợ doanh nghiệp tăng 58%, tiền gửi không kỳ hạn CASA tăng 20%, thu nhập phí tăng 280%, chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng dài hạn.

Năm 2025, 97% tổng giao dịch của khách hàng cá nhân thực hiện qua kênh số. Giao dịch số tăng 30% so với 2024, đạt gần 680 triệu lượt. Giá trị giao dịch số tăng 26%, đạt 4,6 triệu tỷ đồng./.



