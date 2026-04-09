Indonesia họp khẩn nội các để thúc đẩy các chiến lược năng lượng bền vững

Giữa bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, Indonesia họp khẩn nội các để thúc đẩy các chiến lược ứng phó trong khi Hàn Quốc đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp vận tải.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/4, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã triệu tập các quan chức cấp cao họp khẩn để định hướng triển khai các chương trình chiến lược quốc gia, ứng phó với các diễn biến toàn cầu.

Tại cuộc họp, Tổng thống Prabowo đã trình bày một báo cáo toàn diện về tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời nêu rõ các ưu tiên điều hành trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ông Prabowo bày tỏ lạc quan về triển vọng của Indonesia, khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn vững vàng giữa nhiều biến động. Ông nhấn mạnh Indonesia có nền tảng kinh tế và an ninh năng lượng đủ mạnh để ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đặc biệt là gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột ở Trung Đông.

Tổng thống Prabowo cho rằng khủng hoảng toàn cầu hiện nay, bao gồm tác động từ chiến tranh và căng thẳng địa chính trị, không chỉ là thách thức mà còn mở ra cơ hội để Indonesia đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng và củng cố tự chủ quốc gia.

Ông nhấn mạnh định hướng phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có mở rộng sản xuất nhiên liệu sinh học từ sắn và ngô nhằm thay thế một phần dầu diesel và xăng nhập khẩu.

Bên cạnh đó, ông cũng đề cập khả năng tận dụng nguồn than đá trong nước để sản xuất nhiên liệu tổng hợp, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng giá trị gia tăng cho tài nguyên nội địa. Theo ông, chiến lược này sẽ giúp Indonesia nâng cao an ninh năng lượng trong dài hạn.

Ông Prabowo dự báo khủng hoảng toàn cầu sẽ không kéo dài và nhấn mạnh Indonesia cần tận dụng giai đoạn chuyển tiếp này để đẩy nhanh các chương trình ưu tiên, đặc biệt là chuyển đổi hệ thống năng lượng theo hướng bền vững và tự chủ hơn.

Các quan chức cấp cao có mặt tại cuộc họp nội các khẩn: Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Đại tướng Listyo Sigit Prabowo (đầu tiên từ trái qua phải), Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia, Đại tướng Agus Subiyanto (thứ hai, trái), nguyên Bộ trưởng điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư, và hiện là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Luhut Binsar Pandjaitan (thứ ba, trái), Ngoại trưởng Indonesia Sugiono (thứ năm, trái). (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Prabowo đã tiết lộ kế hoạch thành lập một Trung tâm Tài chính Đặc biệt nhằm củng cố vị thế Indonesia như một điểm đến đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Đề xuất này từng được Hội đồng Kinh tế Quốc gia (DEN) đưa ra 2 năm trước, với địa điểm dự kiến tại Bali.

Theo ông Prabowo, việc hiện thực hóa trung tâm tài chính đặc biệt sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế rằng môi trường đầu tư của Indonesia vẫn ổn định và hấp dẫn, ngay cả khi kinh tế toàn cầu biến động.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp logistics và vận tải hàng hóa.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 8/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trực tiếp gặp gỡ đại diện ngành logistics để nghe những khó khăn thực tế của doanh nghiệp và khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc đồng hành, hỗ trợ ngành logistics vượt qua giai đoạn nhiều thách thức.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ rà soát và bổ sung các chính sách hỗ trợ theo hướng thực chất và linh hoạt hơn. Theo đó, ông đã chỉ đạo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải cùng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp xem xét lại các gói vay lãi suất thấp dành cho doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng do giá trị phương tiện lớn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thị sát các cơ sở tại Kho chứa container nội địa Uiwang ở tỉnh Gyeonggi. (Nguồn: Yonhap)

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy mở rộng hệ thống giá cước vận chuyển an toàn nhằm đảm bảo mức thu nhập tối thiểu và ổn định cho các doanh nghiệp vận tải.

Việc rà soát chi phí vận chuyển theo từng loại hàng hóa và cả hoạt động vận tải quốc tế sẽ được thực hiện một cách toàn diện để xây dựng cơ chế phù hợp hơn với thực tiễn thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng phát triển hạ tầng logistics trong khu vực đô thị. Trước thực trạng chi phí thuê đất cao khiến các kho bãi bị đẩy ra vùng ngoại ô, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo nghiên cứu tận dụng quỹ đất bỏ trống trong đô thị để xây dựng các cơ sở logistics. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi xanh trong ngành logistics, bao gồm việc mở rộng trợ cấp và phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe tải điện và hydro, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong dài hạn./.

Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Ngành nhựa Indonesia “khát” nguyên liệu Khoảng 70% nguyên liệu hóa dầu của Indonesia đến từ Trung Đông, khi nguồn cung bị gián đoạn, thị trường lập tức rơi vào tình trạng khan hiếm, thậm chí có những loại nguyên liệu gần như “biến mất."