Bộ trưởng: Tăng trưởng hai con số là con đường tất yếu, dù “vô cùng thách thức”

Sáng 21/4, sau phiên thảo luận tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến tăng trưởng kinh tế, chính sách thuế, đầu tư công và thị trường vốn.

Áp lực tăng trưởng gia tăng khi kinh tế bước vào quý 2

Bộ trưởng cho biết đã tiếp thu ý kiến của 137 lượt đại biểu tại tổ và 40 đại biểu tại hội trường. Các ý kiến đã phân tích sát thực tiễn, từ tác động của xung đột địa chính trị đến những tồn tại nội tại của nền kinh tế như mô hình tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, chất lượng nhân lực, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá để huy động nguồn lực.

Về mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng khẳng định đạt mức hai con số là “mục tiêu vô cùng thách thức nhưng là con đường tất yếu,” bởi “không có con đường nào khác” để hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2045 trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại.

Dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần hành động: “Định hướng đã rõ, đường lối đã mạch lạc, hàng ngũ đã chỉnh tề, vấn đề là quyết tâm thực hiện quyết liệt, hiệu quả.”

Theo Bộ trưởng, đây không phải nhiệm vụ của riêng cơ quan nào mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, triển khai, giám sát và điều chỉnh kịp thời.

Minh họa cho mức độ thách thức, Bộ trưởng dẫn số liệu World Development Report: từ năm 1946 đến nay, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ duy trì tăng trưởng hai con số trên 10 năm để vươn lên thành nước phát triển. Việt Nam, sau hơn 40 năm đổi mới, mới có 2 năm tăng trưởng trên 9% và chưa từng đạt hai con số.

Dù vậy, đây là mục tiêu đã được xác định với đồng thuận cao tại Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương. Chính phủ đã cụ thể hóa bằng 59 chỉ tiêu, 11 nhóm nhiệm vụ và 92 nhiệm vụ cho năm 2026.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, những tháng đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu tích cực như tăng trưởng đạt 7,8%-7,9%; xuất khẩu tăng trên 19%; giải ngân đầu tư công tăng 1,2%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 31,7%.

Tuy nhiên, nền kinh tế sẽ bắt đầu chịu tác động từ xung đột Trung Đông từ quý 2. Theo tính toán, giá dầu tăng 10% có thể làm giảm tăng trưởng 0,4% và tăng lạm phát 0,5%. Giá dầu tăng cũng kéo theo chi phí đầu vào như hóa dầu, phân bón và công nghệ; riêng giá sợi cáp quang đã tăng gấp 6 lần.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm, các quý còn lại phải đạt mức 10-11%. Trước áp lực này, Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và tiền tệ, vừa đảm bảo vốn cho nền kinh tế, vừa giữ ổn định vĩ mô. Chính sách thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực chiếm 96% số lượng và đóng góp trên 50% GDP.

Đối với đầu tư công, Bộ trưởng cho hay Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì một hội nghị toàn quốc ngay trong tuần này để đốc thúc tiến độ giải ngân cho năm 2026.

Thứ ba là tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng. Hiện cả nước có khoảng 200.000 ha đất chưa được khai thác, tương đương khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gấp 3 lần tổng vốn đầu tư công năm 2026. Bộ trưởng đề nghị Quốc hội ủng hộ, giám sát để giải phóng nguồn lực lớn này, tạo động lực cho tăng trưởng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội sửa đổi 4 luật thuế gồm: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Giải đáp các trăn trở của đại biểu Quốc hội về bài toán huy động vốn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải được nâng từ mức 33,1% (giai đoạn 2021 - 2025) lên 40%. So với giai đoạn trước, tổng nhu cầu vốn phải tăng tới 2,2 lần; trong đó ngân sách Trung ương tăng 3,4 lần và thu hút FDI tăng 1,7 lần.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bày tỏ sự thống nhất cao với ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư, Bộ trưởng chỉ ra, nếu như không cải thiện được chỉ số ICOR (là hệ số sử dụng vốn, đo lường lượng vốn đầu tư cần thiết để tạo thêm một đơn vị sản lượng tăng thêm trong một khoảng thời gian ) hiện nay thì để tăng trưởng hai con số, tổng đầu tư toàn xã hội phải lên tới 70% GDP.

Vì vậy, mục tiêu bắt buộc là phải đưa ICOR về mức từ 4 đến 4,5. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý mức này vẫn còn rất cao nếu đem so sánh với cùng thời kỳ tăng tốc (từ mức GDP 5.000 USD/người lên trên 10.000 USD/người) của các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc (đạt 2,7), Nhật Bản (đạt 3,2) hay Hàn Quốc (đạt 3).

Để hạ thấp hệ số ICOR, Bộ Tài chính thống nhất cao với các đề xuất của đại biểu về việc thắt chặt từ khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn danh mục, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc, cho đến việc sớm tập trung vốn và đầu tư theo hình thức cuốn chiếu.

Phát triển định chế trung gian để thu hút vốn dài hạn

Bộ trưởng cho rằng nền kinh tế hiện phụ thuộc nhiều vào thị trường tiền tệ, trong khi vốn dài hạn cần đến từ thị trường vốn.

Thị trường cổ phiếu đang có bước tiến tích cực, với việc tổ chức quốc tế FTSE nâng hạng Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Thị trường trái phiếu Chính phủ cũng phục hồi, huy động 800.000 tỷ đồng năm 2025 và mục tiêu 900.000 tỷ đồng năm 2026.

Để thị trường vốn phát triển bền vững, Bộ trưởng cho rằng cần cải cách đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến các thành viên tham gia thị trường (người bán, người mua, người trung gian). Trong đó, điểm nhấn quan trọng nhất được Bộ trưởng nêu là vai trò của các định chế đầu tư chuyên nghiệp nhằm "giúp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ có địa chỉ an tâm để gửi vốn."

Các định chế này, cùng cơ quan giám sát, sẽ giúp đảm bảo dòng tiền, tăng khả năng thu hồi vốn và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện chính sách, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng./.

