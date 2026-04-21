Ngăn chặn thực phẩm "bẩn" bủa vây: Xử lý sai phạm không có vùng cấm, ngoại lệ

Sáng 21/4, trước những lo ngại bức thiết của đại biểu Quốc hội về tình trạng thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe người dân.

Báo động nguy cơ từ bữa ăn học đường

Đưa ra nghị trường vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các bữa ăn hàng ngày và bữa ăn học đường.

Dẫn chứng bằng những con số cụ thể, đại biểu Lê Thị Thanh Lam cho biết chỉ tính riêng trong quý 1/2026, cả nước đã ghi nhận tới 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng báo động hơn, các cơ quan chức năng đã phát hiện vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn bị bệnh được đưa ra thị trường, trong đó tuồn vào cả các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

"Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở ngoài thị trường, mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ nhất," đại biểu Lam nhấn mạnh.

Theo nữ đại biểu, đây không đơn thuần là câu chuyện quản lý thị trường hay an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, mà là nỗi lo hiện hữu trong mỗi gia đình, nhất là với các phụ huynh có con em học bán trú. Đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp là học sinh, trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Việc sử dụng thực phẩm bẩn không chỉ gây hậu quả trước mắt mà còn để lại hệ lụy lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển thể chất của các em.

Từ thực tế đó, đại biểu Lê Thị Thanh Lam kiến nghị cần có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi đưa thực phẩm không an toàn vào trường học. Đồng thời, cần siết chặt trách nhiệm của chuỗi cung ứng từ đơn vị cung cấp, nhà trường, đơn vị tổ chức bếp ăn cho đến cơ quan quản lý tại địa phương.

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

"Phải bắt buộc công khai đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để phụ huynh và toàn xã hội cùng tham gia giám sát. Cùng với đó, cần tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và truy xuất nguồn gốc nhằm ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; tuyệt đối không để những kẽ hở trong quản lý trở thành con đường đưa thực phẩm bẩn vào bữa ăn của học sinh," đại biểu Lê Thị Thanh Lam kiến nghị.

Sẽ giao một cơ quan chủ trì quản lý thống nhất

Tham gia giải trình làm rõ thêm về vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Bộ đang tích cực phối hợp với Bộ Y tế trong công tác này. Thời gian tới, khi Bộ Y tế rà soát, sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các quy định liên quan.

Thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ thời gian qua, Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Kỳ họp Quốc hội lần này cũng diễn ra đúng vào Tháng hành động vì An toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng cho biết, hàng năm, các cấp, các ngành đã tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hơn 300.000 cơ sở và xử lý rất nhiều vụ việc vi phạm. Đặc biệt, Bộ Công an đã xác lập nhiều chuyên án từ cấp Trung ương đến địa phương nhằm phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm các loại tội phạm trong lĩnh vực này. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.

Về giải pháp căn cơ, lâu dài trong hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2026. Đáng chú ý, Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng đề án, hướng tới việc giao một cơ quan chủ trì quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm để khắc phục tình trạng chồng chéo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

"Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm với tinh thần đấu tranh 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ' nhằm bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chính đáng đã bị ảnh hưởng bởi nạn thực phẩm giả, kém chất lượng trong thời gian qua," Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Bên cạnh các biện pháp hành chính và pháp lý, lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh việc chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp; qua đó huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn./.