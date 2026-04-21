Đại biểu Quốc hội đề xuất "cởi trói" gánh nặng thuế cho hàng triệu hộ kinh doanh

Chiều 21/4, trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trọng tâm thảo luận xoay quanh việc bãi bỏ các con số "cứng" về ngưỡng doanh thu chịu thuế để giao Chính phủ điều hành linh hoạt, đồng thời nâng mức miễn thuế nhằm hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh đang gặp khó khăn.

Đề xuất giải phóng gánh nặng cho 70% hộ kinh doanh

Theo quy định hiện hành, Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế. Trong khi đó, Luật Thuế Giá trị gia tăng quy định ngưỡng này là 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, dự thảo Luật sửa đổi lần này đã đưa ra bước ngoặt lớn: Không quy định cụ thể các con số này trong Luật mà giao Chính phủ quy định chi tiết căn cứ vào bối cảnh kinh tế-xã hội từng thời kỳ.

Đa số các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với hướng tiếp cận này. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhắc lại lịch sử ngưỡng thuế đã từng được nâng từ 100 triệu lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng. Đại biểu Trần Hoàng Ngân ủng hộ việc giao quyền cho Chính phủ nhưng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần sớm công bố con số dự kiến để người dân và doanh nghiệp chủ động phương án kinh doanh.

Đưa ra con số cụ thể, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lộ trình miễn thuế cho các hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

"Từ 0 đến 1 tỷ đồng đã có độ phủ rất lớn trong số 5,2 triệu hộ kinh doanh. Ước tính khoảng 70% số hộ này sẽ được giải phóng khỏi gánh nặng thuế, giúp họ tập trung mưu sinh và cải thiện thu nhập," đại biểu Nguyễn Văn Thân phân tích.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lộ trình miễn thuế cho các hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, đối với ngưỡng doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng, các hộ kinh doanh nên thực hiện cơ chế tự khai báo. Chỉ những hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng mới áp dụng các biện pháp quản lý thuế thông thường.

Đồng quan điểm về tính logic khi tính toán mức cụ thể, đại biểu Trần Hoàng Ngân dẫn chứng: Một cặp vợ chồng có hai con nhỏ, tổng thu nhập 31 triệu đồng/tháng cộng với giảm trừ gia cảnh 12,4 triệu đồng, thì mức 50 triệu đồng/tháng mới đủ trang trải cuộc sống. Nếu một hộ kinh doanh có doanh thu 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận biên khoảng 15-20% thì thu nhập mỗi tháng cũng chỉ khoảng 50 triệu đồng. Do đó, việc thu thuế với nhóm dưới ngưỡng này là chưa hợp lý về mặt an sinh.

Cần tính đến đặc thù thu nhập của từng ngành nghề

Bên cạnh việc ủng hộ tính linh hoạt, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo việc đưa ra một "ngưỡng cứng" chung cho tất cả các ngành nghề là chưa đủ cơ sở khoa học.

Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng phân tích: "Lợi nhuận biên ở lĩnh vực ăn uống (F&B) thường rất cao, nhưng với các ngành gia công, phần mềm thì lại rất thấp. Nếu áp dụng cùng một ngưỡng doanh thu để thu thuế sẽ tạo ra sự bất công. Chính phủ cần nghiên cứu áp dụng các ngưỡng khác nhau cho các nhóm ngành nghề khác nhau."

Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng cũng bày tỏ sự đồng tình với việc kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin để khuyến khích chuyển đổi xanh.

Chặn lỗ hổng "chia nhỏ doanh thu" để lách thuế

Ở góc nhìn quản lý, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) lưu ý Chính phủ cần quy định rõ tiêu chí và thời điểm xác định doanh thu ngay trong dự thảo. Ông đặc biệt lo ngại tình trạng cố tình chia nhỏ hoạt động kinh doanh, giữ quy mô ở mức "hộ nhỏ" để né nghĩa vụ thuế.

"Cần một cơ chế kiểm soát chặt chẽ để người dân thấy rõ ranh giới nộp thuế, đảm bảo sự minh bạch và niềm tin vào chính sách," đại biểu Sơn nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ nỗi lo về tính bền vững của chính sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh lưu ý rằng chính sách thuế không nên thay đổi quá nhanh và liên tục để tránh gây khó khăn cho việc thực thi. Bà đề nghị Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động chi tiết trước khi quyết định ngưỡng doanh thu cụ thể là 500 triệu đồng hay mức nào khác.

Việc sửa đổi các luật thuế lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" cho khu vực kinh tế hộ gia đình - vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Như đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ: "Trên đoạn đường Gò Vấp, hàng trăm cửa hàng đã phải đóng cửa, treo biển cho thuê. Lúc này, mục tiêu an sinh xã hội và giải quyết công ăn việc làm phải được đặt lên hàng đầu"./.

