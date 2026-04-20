Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển

Ngày 20/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Khu vực phía Bắc.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Phát biểu khai mạc, đồng chí nhấn mạnh biển và đảo luôn gắn liền với lịch sử, văn hóa cùng quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Đây không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là môi trường sinh tồn, không gian phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 36 theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2026, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã khẩn trương phối hợp với các ban, Bộ, ngành và địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị triển khai báo cáo. Quá trình chuẩn bị bao gồm các đợt khảo sát thực tế tại các địa phương ven biển, các tập đoàn, tổng công ty và hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển nhằm đảm bảo tính khách quan và khoa học.

Mục tiêu trọng tâm của hội nghị lần này là xây dựng Báo cáo tổng kết Đề án một cách nghiêm túc và bài bản, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng đồng thời tích hợp những kinh nghiệm thực tiễn từ các tỉnh thành phía Bắc. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề chính, bao gồm việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, đóng góp ý kiến cho các chủ trương định hướng sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đồng thời chia sẻ thực tiễn tổ chức thực hiện tại địa phương. Đặc biệt, hội nghị đã dành thời gian lắng nghe các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch không gian biển và những khó khăn sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị trong giai đoạn tới, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định bao gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và tập trung mọi nguồn lực cho kinh tế biển.

Tiếp nối chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết sau 8 năm triển khai Nghị quyết. Báo cáo đã làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ ra các hạn chế, tồn tại cùng nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đề xuất các định hướng lớn cho phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Đặng Ngọc Điệp cũng trình bày báo cáo về các chủ trương định hướng khi xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Nội dung này tập trung đánh giá các vấn đề nổi lên sau quá trình thi hành Luật năm 2015, nhằm điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với bối cảnh mới và yêu cầu phát triển bền vững.

Trong phần thảo luận, đại diện các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo. Các đại biểu tập trung phân tích tình hình thực tiễn tại đơn vị mình, nhận định những cơ hội phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính và đề xuất các giải pháp để kinh tế biển phát triển xứng tầm. Nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm nghiên cứu, sửa đổi hệ thống pháp luật liên quan, chú trọng đảm bảo quốc phòng-an ninh song song với phát triển kinh tế. Các địa phương cũng mong muốn Trung ương sớm tháo gỡ các nút thắt về nguồn lực và hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí tổng hợp các nội dung thống nhất cao về cấu trúc và đánh giá chung của dự thảo Báo cáo đồng thời yêu cầu Tổ Biên tập tiếp thu tối đa các đóng góp để hoàn thiện văn bản. Trong giai đoạn tới, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định bao gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và tập trung mọi nguồn lực cho kinh tế biển. Đặc biệt, việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Nghị quyết 57-NQ/TW) và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là những yếu tố then chốt. Đồng chí đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp dữ liệu đầy đủ cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển mà Nghị quyết đã đề ra./.

