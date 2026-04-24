Không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu dịp nghỉ lễ

Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, ngày 24/4, Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế toàn quốc trực đầy đủ theo 4 cấp, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất kỳ trường hợp cấp cứu nào.

Công văn của Bộ Y tế gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc trực đầy đủ theo 4 cấp, bao gồm: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ.

Đặc biệt, các đơn vị y tế bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư y tế và năng lực cấp cứu, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm; Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh; tuyệt đối không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.

Trường hợp người bệnh trái chuyên khoa, cơ sở y tế phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định và giải thích đầy đủ trước khi chuyển tuyến. Đồng thời, phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc thảm họa tại các điểm tập trung đông người.

Bên cạnh công tác cấp cứu tai nạn giao thông, Bộ Y tế nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc. Các đơn vị cần tăng cường cảnh báo nguy cơ đuối nước, giẫm đạp và các tai nạn thường gặp tại các địa điểm du lịch đông người.

Đường dây nóng của các cơ sở y tế phải hoạt động 24/24 giờ để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp và chi viện khi cần thiết. Các diễn biến đặc biệt như thảm họa, ngộ độc thực phẩm tập thể phải được báo cáo khẩn về cơ quan quản lý trực tiếp qua đường dây nóng và văn bản nhanh…/.

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn cung thiết bị y tế, xử lý thủ tục nhanh chóng và kiểm soát giá cả để phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả.