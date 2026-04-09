Triệt phá chuyên án về mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới

Chiều 9/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đơn vị đã phối hợp phá thành công chuyên án về mua bán người, bắt giữ 2 đối tượng, giải cứu thành công một cháu gái 16 tuổi, đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là biện pháp nghiệp vụ và kiểm soát cửa khẩu-đối ngoại, thường xuyên thu thập tin tức, tài liệu, rà soát, phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, liên quan.

Qua công tác xác minh, sàng lọc, đơn vị đã phát hiện Thào Thị N (nữ), sinh tháng 7/2010, là người dân tộc Mông, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội dụ dỗ qua biên giới, bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 20 vạn nhân dân tệ.

Từ lời khai của Thào Thị N, qua công tác tàng thư nghiệp vụ và rà soát các đối tượng trong diện có liên quan, các trinh sát đã xác định được 2 đối tượng đưa cháu N sang Trung Quốc bán là Cư Thị Chà, sinh 2000, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và Tráng Seo Hồng, sinh 1997, trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Xác định vụ việc có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi, các đối tượng hoạt động có tổ chức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phê duyệt báo cáo đề nghị xác lập chuyên án truy xét, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đấu tranh.

Qua công tác truy xét, manh mối về 2 đối tượng dần được làm rõ. Tuy nhiên với bản tính xảo quyệt, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, phương tiện di chuyển, cất dấu vật chứng, che giấu nhân thân, lai lịch để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp.

Đến ngày 1/4/2026, với tinh thần đấu tranh kiên quyết, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đấu tranh chuyên án đã xác định được nơi lẩn trốn của Chà và Hồng.

Ngày 2/4, các trinh sát đã đột kích, khống chế và bắt giữ thành công Tráng Seo Hồng và Cư Thị Trà. Đặc biệt, trong thời điểm bị bắt các đối tượng vẫn đang sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo, gạ gẫm nhiều phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Chà và Hồng khai nhận, từ tháng 3/2025 Chà và Hồng sử dụng mạng xã hội Tiktok, thường xuyên livestream, vào trang cá nhân của các phụ nữ để hỏi han, trò truyện. Khi nạn nhân thổ lộ tâm lý chán nản, buồn bực chuyện gia đình, cuộc sống, các đối tượng vờ động viên, chia sẻ. Khi nạn nhân đã trải lòng, chúng liền đưa ra viễn cảnh tốt đẹp, sung sướng, nhàn hạ khi lấy chồng Trung Quốc để lừa phỉnh.

Bằng thủ đoạn đó, chúng đã dụ dỗ được cháu Thào Thị N. Chà và Hồng đã trực tiếp từ Lào Cai sang Sơn La, chúng dặn dò nạn nhân phải giữ kín thông tin, giấu người nhà, không mang theo quần áo, tư trang, điện thoại, ra điểm hẹn bí mật mà chúng đã chuẩn bị trước.

Sau khi đón được nạn nhân, chúng nhanh chóng di chuyển về Lào Cai, giao cho một người đàn ông Trung Quốc và một người phụ nữ dân tộc Mông, người Việt Nam (không rõ nhân thân).

Chà và Hồng nhận 10.000 nhân dân tệ mang về chia nhau chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại chúng thỏa thuận sau khi đưa nạn nhân trót lọt sang Trung Quốc sẽ chuyển và nhận nốt.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác minh, ngày 7/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ra Quyết định số 04/QĐ-KTVA khởi tố vụ án hình sự "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Bộ luật Hình sự để điều tra theo thẩm quyền./.

