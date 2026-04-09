Kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự chủ nhà trọ trong vụ cháy ở phố Trung Kính

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ cháy nghiêm trọng làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Tòa đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án này (đều là cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ, thành phố Hà Nội), gồm: Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1985, cựu Phó đội trưởng) 3 năm tù, Lê Quang Hưng (sinh năm 1996, cựu cán bộ Đội) 3 năm 6 tháng tù về cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo (cùng sinh năm 1960) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, Hà Nội). Gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại địa chỉ trên.

Dưới sân, ông Quyết sử dụng để làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện và làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ cùng các thành viên gia đình ông Quyết.

Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ, không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Đêm 24/5/2024, do chập mạch trên đường dây điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát lớn.

Thời điểm xảy ra cháy, tại nhà ông Quyết có tổng cộng 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình ông Quyết cùng 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng trọ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân tiến hành phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn trong đám cháy ra ngoài và dập tắt đám cháy.

Hậu quả vụ cháy làm 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng.Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ cháy, Lê Quang Hưng là cán bộ và Đỗ Tuấn Anh là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ đã không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện xử lý nghiêm… các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.

Do vậy, đã để cơ sở nhà ông Quyết tồn tại nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để, dẫn đến vụ cháy ngày 24/5/2024, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, ông Nguyễn Kim Quyết - chủ nhà trọ, đồng thời là một trong hai người quản lý khu nhà - có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, do gia đình ông có 3 người bị thiệt mạng trong vụ cháy và bản thân ông đã khắc phục hậu quả nên việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết là hợp lý.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết là chưa đúng với hậu quả vụ án.

Do vậy, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự đối với chủ nhà trọ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Xét xử vụ cháy làm chết 15 người ở phố Trung Kính Theo kế hoạch, sáng 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ cháy nghiêm trọng làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).