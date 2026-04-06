Tội phạm người nước ngoài "dạt" từ Campuchia về Việt Nam, lập công ty chứng khoán "quốc tế” để lừa đảo

Chiều 6/4, tại Hội nghị thông tin báo chí, đại diện Công an thành phố Hà Nội cảnh báo xu hướng tội phạm công nghệ cao là người nước ngoài dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam, sau khi bị truy quét mạnh tại một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia.

Thông tin cho biết, các đối tượng tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/3/2026, Công an thành phố đã phát hiện 3 vụ việc với 58 đối tượng người nước ngoài liên quan đến các hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc và nhập cảnh trái phép.

Đáng chú ý, các đối tượng thường do “ông trùm” ở nước ngoài điều hành từ xa, cấu kết với người Việt Nam để thuê căn hộ, chung cư cao cấp làm “ổ nhóm” hoạt động.

Sau đó, chúng thiết lập hệ thống máy tính, simbox, điện thoại để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. (Ảnh: CACC)

Để che giấu hoạt động, các đối tượng lập các “công ty chứng khoán quốc tế” làm bình phong, chia nhỏ nhóm, liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện.

Các đối tượng chủ yếu nhắm đến nạn nhân ở nước ngoài, không lừa đảo người Việt Nam để né tránh xử lý hình sự tại Việt Nam.

Trước thực trạng này, đại diện Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là chủ nhà cho người nước ngoài thuê, cần nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin về các dấu hiệu nghi vấn cho cơ quan chức năng./.