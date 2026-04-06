Hà Nội khởi tố 8 bị can trong vụ đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào trường học

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ đưa 300 tấn thịt lợn bị nhiễm bệnh vào bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non đang thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 8 bị can về các tội: Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt tiến hành kiểm tra một số hộ kinh doanh thịt lợn trên địa bàn.

Trong đó, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh và đã phát hiện có hơn 543 kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan; kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát (địa chỉ tại xã Hồng Vân, Hà Nội) của Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1971, là Giám đốc Công ty) và vợ là Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973) phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh tai xanh ở lợn.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ; là đối tượng cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền) và 4 đối tượng nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu Cơ quan Công an xác định: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, Hà Nội để giết mổ, bán ra thị trường. Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát.

Sau đó, Công ty Cường Phát bán lại cho một số Công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn (sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch động vật) để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80 kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng/chuyến xe đến 4.000.000 đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5.000.000 đồng/tháng đến 10.000.000 đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đến ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; Quyết định khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gồm: Vũ Kim Tuấn bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”; Lê Ngọc Anh (sinh năm 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ), Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1984, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ) cùng bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

