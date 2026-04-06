Mở rộng vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm 26 bị can

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin đã mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố bổ sung hai tội danh mới và nâng tổng số bị can lên 66 người, làm rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong giám định tâm thần, thu giữ hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc” trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 bị can liên quan đến các tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án và Đánh bạc.

Trước đó, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phát hiện ngày 7/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, ra quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các hành vi trên.

Theo kết quả điều tra, riêng tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương có tới 43 bị can, trong đó có lãnh đạo, cán bộ, điều dưỡng và bảo vệ.

Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến cán bộ tại các cơ sở giám định pháp y tâm thần khác và một số cán bộ cơ quan tư pháp. Trong đó, viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can; Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc có 3 bị can (cả 3 đều là giám định viên và là lãnh đạo trung tâm); 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp; 1 bị can lãnh đạo khoa Bệnh viện tâm thần Hà Nội; có 4 bị can là đối tượng chữa bệnh bắt buộc tâm thần; đối tượng tự do có 9 bị can.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Qua đó đã bước đầu làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch, không khách quan, giúp một số đối tượng phạm tội né tránh xử lý hình sự.

Trong số này, có những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khi đang trong diện chữa bệnh bắt buộc vẫn tiếp tục phạm tội, như mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhân đạo đối với người mắc bệnh tâm thần để móc nối với một số lãnh đạo, bác sĩ, giám định viên nhằm làm sai lệch kết luận giám định, qua đó trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Đại diện cơ quan điều tra đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, trong đó nổi lên hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động giám định và điều trị tâm thần bắt buộc.

Đại diện Công an Hà Nội nhận định, những sai phạm trong công tác quản lý, giám định và điều trị tâm thần là nguyên nhân trực tiếp tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực quản lý nhà nước và niềm tin của người dân.

Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng liên quan, đồng thời rà soát các trường hợp “tâm thần giả” để đưa về xử lý đúng quy định pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”./.