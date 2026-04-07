Indonesia truy tố đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới

Các công tố viên Indonesia ngày 7/4 đã chính thức truy tố 19 đối tượng liên quan đến một đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn, với cáo buộc mua trẻ từ cha mẹ rồi bán lại kiếm lời trong và ngoài nước.

Các bị cáo, gồm 1 nam và 18 nữ, trong đó có đối tượng được cho là cầm đầu Lie Siu Luan (70 tuổi), đã ra hầu tòa tại Bandung, tỉnh Tây Java.

Nếu bị kết án, những đối tượng này có thể đối mặt mức án lên tới 15 năm tù theo luật chống buôn người và bảo vệ trẻ em của Indonesia.

Vụ án được phát hiện từ năm 2025 sau khi có phụ huynh trình báo về một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Qua điều tra, cảnh sát lần ra một nghi phạm, người này khai đã tham gia mua bán hơn 20 trẻ nhỏ, trong đó có những em chỉ mới 3 tháng tuổi.

Theo cơ quan chức năng, trẻ sơ sinh bị mua từ những gia đình không muốn hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng. Đáng chú ý, người trình báo ban đầu thực chất cũng từng thỏa thuận giao con cho đường dây nhưng không nhận được tiền như cam kết.

Công tố viên Sukanda cho biết phần lớn số trẻ bị đưa ra nước ngoài, chủ yếu sang Singapore.

Cảnh sát Indonesia đã giải cứu một số trẻ trước khi bị bán, trong khi một số khác sau khi bị phía “khách hàng” từ chối đã được đưa vào trong nước, bao gồm cả việc đưa đến các gia đình nhận nuôi tại thủ đô Jakarta.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này hoạt động từ năm 2023 và đã đưa ít nhất 14 trẻ sơ sinh ra nước ngoài.

Các đối tượng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ tìm nguồn trẻ, chăm sóc, đến làm giấy tờ tùy thân và hộ chiếu giả.

Một trong các bị cáo khai đã trực tiếp cung cấp tới 34 trẻ cho đường dây, cho thấy quy mô và tính chất có tổ chức của hoạt động phạm pháp.

Giới chức Indonesia cảnh báo nạn buôn người vẫn là vấn đề nhức nhối tại quốc đảo với hơn 17.000 hòn đảo này, nơi các điều kiện kinh tế-xã hội không đồng đều tạo điều kiện cho các đường dây tội phạm hoạt động.

Các chuyên gia nhận định vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu tăng cường giám sát, bảo vệ trẻ em, đồng thời siết chặt hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn người xuyên biên giới ngày càng tinh vi./.

