Điện Biên: Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, được sự tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng, đối tượng truy nã Ngô Đức Lượng (sinh năm 1989), trú thôn Thanh Chung, xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đã ra đầu thú, sau 8 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 26/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Lượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Ngô Đức Lượng.

Kết quả điều tra, xác minh cho thấy, trong khoảng thời gian cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Ngô Đức Lượng đã lợi dụng sự tin tưởng của một số người dân, đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “chạy” vào các trường Công an nhân dân để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và kết hợp kêu gọi đối tượng ra trình diện.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng, đối tượng Ngô Đức Lượng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Ngày 8/4, Lượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

