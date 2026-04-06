Hà Nội kéo giảm mạnh số tội phạm, triệt phá nhiều đường dây nghiêm trọng trong quý 1/2026

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí, công bố kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Trong quý 1/2026, dại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững; tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với cùng kỳ và thời gian liền kề; nhiều vụ án lớn, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm.

Toàn thành phố ghi nhận 1.369 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt 83,3%; riêng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đạt 93%.

Lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, đồng thời xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” và tệ nạn xã hội.

Trong lĩnh vực giao thông, số vụ tai nạn trên toàn thành phố giảm gần 21%, số người bị thương giảm hơn 40%. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 69.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 182 tỷ đồng. Trong quý 1, công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường, góp phần cải thiện diện mạo Thủ đô.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều vụ án nghiêm trọng trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh tế và tham nhũng.

Điển hình là vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh được đưa ra thị trường, thậm chí cung cấp vào bếp ăn trường học.

Đường dây này đã tiêu thụ khoảng 300 tấn lợn bệnh, đồng thời làm giả giấy kiểm dịch và thu lợi bất chính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực kinh tế, vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu gây chú ý khi cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế giai đoạn 2020–2023 chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu kê khai thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã khởi tố các đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn.

Đối với vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 66 bị can với nhiều tội danh, trong đó có hành vi đưa, nhận hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều trường hợp lợi dụng kết luận giám định tâm thần sai lệch để trốn tránh trách nhiệm hình sự, gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn do đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cầm đầu, thu giữ gần 100kg ma túy tổng hợp.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội nhận định, gần đây xuất hiện xu hướng tội phạm người nước ngoài dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam, lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp hoặc thuê căn hộ cao cấp để tổ chức lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác các hành vi nghi vấn.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời mở rộng điều tra các vụ án lớn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.