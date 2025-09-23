An Giang: Đề nghị truy tố đối tượng lừa đảo bán đất tại Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ (sinh năm 1984, trú Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2017, Nguyễn Thanh Sỹ quen biết ông N.M.D (sinh năm 1962, trú Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Sỹ đã nói với ông D là mình có 2 thửa đất tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ) cần bán và cam kết đất hợp pháp, không tranh chấp.

Nếu ông D mua, Sỹ sẽ làm giấy tờ để Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông D đứng tên. Trước đó, Sỹ không biết đất này của ai và tình trạng pháp lý như thế nào nhưng vẫn cam kết với ông D sẽ làm các thủ tục đo đạc và ra sổ đỏ.

Để tạo lòng tin, Sỹ yêu cầu ông D làm 2 tờ đơn xin xác nhận nguồn gốc đất cho 2 thửa đất để đi xác nhận, làm thủ tục cấp sổ. Lúc này, Sỹ nhờ người lên mạng làm giả xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc vào phía sau của 2 tờ đơn để đưa cho ông D làm tin. Sỹ còn đưa cho ông D một bản photo biên nhận kiểm tra đất mang tên ông D có chữ ký, đóng dấu xác nhận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn.

Ông D đã tin tưởng Sỹ và đồng ý mua 2 thửa đất trên với số tiền 2,3 tỷ đồng. Thực tế là 2 thửa đất mà Sỹ bán cho ông D là đất nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Đến năm 2023, ông D phát hiện Sỹ lừa đảo nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Công an./.

Cà Mau: Phạt tù Giám đốc Công ty xây dựng lừa bán đất của người khác Ngày 30/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo Quảng Trường Giang, giám đốc công ty xây dựng Tây Nam Bạc Liêu 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”