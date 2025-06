Bắt nhóm đối tượng lừa bán đất dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an cơ sở, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," bằng hình thức lừa bán đất thuộc quản lý của Nhà nước tại Cảng vụ Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Sân bay Quốc tế Phú Quốc).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Nguyễn Văn Diền (sinh năm 1955), Nguyễn Quốc Diên (sinh năm 1989), Diệp Duy Hào (sinh năm 1996), Diệp Duy Dũng (sinh năm 1976), Diệp Khánh Quang (sinh năm 2000), cùng sống ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc; riêng Diệp Khánh Quang đang bị tạm giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy."

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nhận thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong tổng số các hộ đang chiếm và sử dụng đất trong Sân bay Quốc tế Phú Quốc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 981/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 thu hồi thửa đất có diện tích 8.888.584,4m2, đồng thời giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam (nay là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) quản lý, sử dụng; trong này có 14 bị hại bị các đối tượng: Nguyễn Văn Diền, Nguyễn Quốc Diên, Diệp Duy Dũng, Diệp Khánh Quang, Diệp Duy Hào lừa đảo.

Trước khi ký hợp đồng mua bán đất với các bị hại, các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối là đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, không thuộc trường hợp đang tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện và có nguồn gốc tự khai khẩn.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuy nhiên, thực tế nguồn gốc các thửa đất đều thuộc quyền sử dụng của cá nhân khác và đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ từ năm 2008-2010, trong Dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng có đất trong dự án Sân bay Phú Quốc đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường theo quy định (đất ở vị trí khác), sau đó, lại vào bao chiếm diện tích đất ở vị trí khác trong dự án, rồi lừa bán cho các bị hại.

Đồng thời, các đối tượng biết rõ, các thửa đất bán cho các bị hại là đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam (nay là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) quản lý, sử dụng; dù đã bị cưỡng chế, thu hồi nhiều lần nhưng các đối tượng vẫn cố tình bao chiếm.

Cụ thể, Nguyễn Văn Diền, Nguyễn Quốc Diên chiếm đoạt số tiền 1,735 tỷ đồng; Diệp Duy Hào chiếm đoạt 500 triệu đồng; Diệp Duy Dũng và Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt 2,16 tỷ đồng; Diệp Khánh Quang chiếm đoạt 280 triệu đồng. Tổng diện tích các đối tượng đã chiếm đất và bán cho các bị hại là 30.390,4m2, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng. Bước đầu khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan điều tra thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án; đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra cơ quan công an đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các bị hại có liên quan liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường), Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn, xử lý./.

