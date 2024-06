Kiên Giang: Tạm giam cán bộ địa chính và nguyên Chủ tịch UBND xã ở Phú Quốc

Kiểm sát viên tống đạt Quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhưỡng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết chiều 1/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh) phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Anh (sinh năm 1987), công chức địa chính xã Bãi Thơm, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Nguyễn Văn Nhưỡng (sinh năm 1965), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm (thành phố Phú Quốc) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo kết quả điều tra, năm 2013, Trần Quốc Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là công chức địa chính xã để thực hiện hành vi gian dối trong công tác xét duyệt nguồn gốc đất, lập hồ sơ hợp thức hóa nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của Nhà nước, đất của người khác tại xã Bãi Thơm thành đất do người thân của đối tượng này khai khẩn, sử dụng.

Đối tượng Trần Quốc Anh lập hồ sơ xét duyệt chuyển cho Nguyễn Văn Nhưỡng ký xác nhận nguồn gốc đất và được các cơ quan liên quan thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Sau đó, Trần Quốc Anh sang bán, chuyển nhượng cho người khác để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 2 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

