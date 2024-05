Khởi tố nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình và đồng phạm

Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ba bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”