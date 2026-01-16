Đồng Tháp: Phát hiện, xử lý 27 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp thông tin, ngày 15/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới và đã phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Hộ Cơ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hộ Cơ và Trạm Công an xuất nhập khẩu Dinh Bà tiến hành tuần tra trên tuyến biên giới thuộc ấp Chiến Thắng (xã Tân Hộ Cơ). Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 25 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam (tự bơi qua sông Sở Hạ).

Đến khoảng 14 giờ 20 phút ngày 15/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành tuần tra và phát hiện thêm 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua tuyến biên giới thuộc ấp Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ).

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận trước đó đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng. Do phía Campuchia tăng cường truy quét, những đối tượng này đã tìm cách trốn về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép.

Đơn vị chức năng của tỉnh Đồng Tháp quyết định xử phạt vi phạm hành chính những đối tượng nhập cảnh trái phép và tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan xác minh nhân thân, tiền án, tiền sự của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tạm giữ 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam Qua khai thác, tất cả đối tượng trên khai nhận đã đi bộ từ Campuchia theo đường mòn, lối mở trong rẫy mía, rẫy cao su để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.