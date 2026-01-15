Nghi phạm gây ra vụ giết 2 người tại Hưng Yên đã bị bắt giữ

Liên quan đến vụ án giết 2 người xảy ra tại địa bàn xã Như Quỳnh và Lạc Đạo (Hưng Yên), sáng 15/1, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Trần Xuân Ánh cho biết sau khi các lực lượng chức năng của Công an tỉnh triển khai biện pháp nghiệp vụ, truy đuổi gắt gao, biết không thể trốn thoát, nghi phạm đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ Thượng tá Vương Văn Nhật, Trưởng Công an xã Như Quỳnh, nghi phạm được xác định là Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, Hưng Yên) là lao động tự do.

Bước đầu nghi phạm được xác định là đã gây ra vụ án mạng làm 2 người phụ nữ (quê Lạc Đạo và tỉnh Phú Thọ) tử vong vào chiều 14/1 trên địa bàn xã Như Quỳnh và Lạc Đạo.

Sau khi dùng hung khí gây án, đối tượng đã có hành vi cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn sang địa bàn các tỉnh, thành phố lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Như Quỳnh, xã Lạc Đạo phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng với tinh thần cao nhất.

Công an xã Như Quỳnh đang thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng cho phòng chức năng của Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc thủ phạm gây ra vụ giết người nhanh chóng bị bắt giữ tại cơ quan Công an thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giúp trấn an dư luận trên địa bàn./.

