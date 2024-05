Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam Phạm Hồng Phú

Bị can Phạm Hồng Phú. (Nguồn: VOV)

Ngày 29/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố 3 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Hồng Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam; Bùi Thế Chuyên, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam; Nguyễn Minh Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.

Cả 3 bị can bị khởi tố cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội “Nhận hối lộ,” quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự; Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất (hiện là bị can trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn), thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự; Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngày 28/5/2024, sau khi Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan vụ án để điều tra, làm rõ cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí," gồm: Lê Quang Thung, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Phạm Văn Thành, nguyên Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Nguyễn Thị Gái, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Công Tài, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Bà Rịa; Nguyễn Trọng Cảnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa; Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín; Nguyễn Thành Châu, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Đồng Nai./.

