Vụ lừa đảo phân lô, bán nền ở Phú Quốc: Bắt thêm 1 đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Tấn Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án phân lô, bán nền trái phép do Đặng Văn Lĩnh và đồng bọn thực hiện tại thành phố Phú Quốc, sáng 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an thành phố Phú Quốc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Tăng Tấn Đạt (sinh năm 1984, cư trú tại số 170, Trần Hưng Đạo, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/4/2024, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Minh Điệp (sinh năm 1991, ngụ xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ tại Phú Quốc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;” bắt tạm giam hai anh em ruột Đặng Văn Hùng (sinh năm 1981) và Đặng Văn Lĩnh (sinh năm 1985), cùng ngụ thành phố Phú Quốc với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tiếp đó, ngày 30/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1967, ngụ thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo kết quả điều tra, Đạt và Lĩnh quen biết từ năm 2015, đến năm 2021, các đối tượng Lĩnh, Điệp, Hùng và Nguyên cấu kết với nhau thành lập Công ty LHĐ thu gom đất nông nghiệp, bao chiếm đất rừng, lập dự án khu dân cư trái phép, phân lô, bán nền cho nhiều người thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi sai phạm, Lĩnh gặp Đạt và nhờ Đạt tạo các mối quan hệ với lãnh đạo địa phương, nhằm không bị xử lý sai phạm. Đạt đồng ý, yêu cầu Lĩnh chuyển tiền cho mình nhiều lần để đi quan hệ, giao tiếp.

Lĩnh đã chuyển cho Đạt tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Đạt không thực hiện như đã cam kết với Lĩnh mà chiếm đoạt tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan vụ án Công ty LHĐ và đồng phạm lập dự án “ma” ở Phú Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có liên quan, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, kiên quyết xử lý nghiêm minh trước pháp luật, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Theo điều tra, trong 2 năm (2021-2022), các đối tượng này đã mua nhiều thửa đất trên đảo Phú Quốc, phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép, giới thiệu, quảng cáo không đúng sự thật để lừa bán những nền đất đó cho nhiều người, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp với đơn vị có liên quan cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ là lãnh đạo và công chức một số xã thuộc thành phố Phú Quốc về tội "Nhận hối lộ"./.

Kiên Giang: Bắt giam đồng phạm trong vụ án lừa đảo phân lô bán nền ở Phú Quốc Từ năm 2021-2022, bị can Nguyên nhiều lần chuyển tiền cho một số đối tượng với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc rồi thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây hạ tầng trái phép.