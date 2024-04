Bắt giam giám đốc công ty phân lô bán nền trên dự án không có thật

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phú Quốc tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Minh Điệp (sinh năm 1991, trú tại xã Cửa Cạn), là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Cùng thời gian trên, các tổ công tác khác của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành bắt giam hai anh em ruột Đặng Văn Hùng (sinh năm 1981) và Đặng Văn Lĩnh (sinh năm 1985), cùng trú tại thành phố Phú Quốc với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Theo kết quả điều tra, vào tháng 11/2021, các đối tượng Lê Minh Điệp, Đặng Văn Lĩnh và Đặng Văn Hùng cùng mở Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ, với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản, do Điệp làm Giám đốc, còn Lĩnh và Hùng là thành viên.

Văn phòng Công ty đặt tại số 268, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc và treo biển hiệu Văn phòng bất động sản LHĐ.

Trong 2 năm 2021-2022, Điệp với mác là Giám đốc đã cùng Lĩnh và Hùng đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và Ấp 3, xã Cửa Cạn (thành phố Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài trên đảo.

Sau đó, các đối tượng đã san lấp mặt bằng, làm đường bêtông, cắm cột điện, kéo đường điện… trái phép trên các thửa đất, thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án không có thật) và tiến hành giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các Văn phòng thừa phát lại tại Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính.

Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng thì các thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm hoặc đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó điển hình là khu đất phân lô bán nền tại Ấp 3, xã Cửa Cạn (dự án Khu dân cư Cửa Cạn) các đối tượng đã phân thành 3 khu với hơn 1.950 nền, bán được hơn 250 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Khám xét nơi ở của Lê Minh Điệp ở xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng liên quan đến vụ án.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

