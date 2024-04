Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế

Ảnh minh họa.

Ngày 9/4, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế.

Trên thực tế tại địa bàn các quận, huyện của Hà Nội như quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm; khu vực huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh..., đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ thuế, giả mạo cơ quan thuế để tiếp cận tới người nộp thuế nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng dùng số điện thoại và xưng là cán bộ của Cục Thuế, Chi cục Thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra cũng như các cuộc gọi hướng dẫn cài đặt ứng dụng (App) để nhận thông tin từ cơ quan thuế.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường liên kết (link) và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế; hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Kẻ gian giả mạo trang web có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp từ hình ảnh đến nội dung để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp. Thậm chí có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường liên kết đến dịch vụ công VneID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là “tích hợp căn cước công dân và mã số thuế” hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VneID, sau đó gửi đường liên kết dịch vụ công sửa VneID giả mạo rồi từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra còn có thủ đoạn giả mạo "tin nhắn (SMS) brand name" của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả; giả mạo cơ quan thuế để gọi điện hăm dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế; giả mạo cơ quan chức năng hỗ trợ dịch vụ công và yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân, sau đó đối tượng gửi các đường liên kết và hướng dẫn giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình trạng trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế nào thu thuế hộ. Đồng thời, cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người nộp thuế: Khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý rằng, trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức “https” và tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. (Ví dụ: Trang Thông tin điện tử Cục Thuế thành phố Hà Nội có tên miền: https://www.hanoi.gdt.gov.vn)

Các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc thoại trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người nộp thuế cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã và đang phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng để quyết liệt đấu tranh, phát hiện và xử lý các đối tượng phạm tội này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các tình huống. Khi nhận các cuộc điện thoại nghi ngờ là giả mạo, người dân cần bình tĩnh trước các thông tin kể cả đối với thông tin có tính chất tạo áp lực đe dọa.

Người nộp thuế không nên vội vàng cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, email; không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, đường liên kết giả mạo và cần thông báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để được hỗ trợ và tư vấn. Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế trên địa bàn thành phố nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân liên hệ trực tiếp tới cơ quan thuế quản lý đơn vị hoặc gọi đến danh sách số điện thoại chính thống của Cục Thuế thành phố Hà Nội được niêm yết trên website https://hanoi.gdt.gov.vn để phản ảnh và được hỗ trợ kịp thời.

Cùng với việc trên, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo về một số thủ đoạn như: Gọi điện đặt hàng rồi nhờ mua quà để chiếm đoạt tài sản; giả danh Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”; “dụ dỗ” đầu tư tài chính khi hẹn hò; giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Công an thành phố Hà Nội đề nghị mỗi người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác để không cho kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản./.

