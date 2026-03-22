Tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở của Mỹ tại sân bay Iraq

Ngày 22/3, một quan chức an ninh Iraq cho biết trong đêm 21/3 đã xảy ra 8 cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm ngoại giao và hậu cần của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdad, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.



Các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái, kéo dài đến rạng sáng 22/3. Trong số này, một số tên lửa đã rơi gần trung tâm ngoại giao và hậu cần của Mỹ.



Một nguồn tin an ninh khác của Iraq cho biết đã xảy ra ít nhất 6 cuộc tấn công, trong khi cảnh sát đã phát hiện một bệ phóng tên lửa ở một quận của Baghdad gần sân bay. Đây là địa điểm thường xuyên bị nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.



Các nhóm vũ trang thân Iran đã thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq và trên khắp Trung Đông, trong khi một phong trào liên minh có tên "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" tuyên bố đã thực hiện 21 vụ tấn công trong 24 giờ qua. Nhóm này lâu nay đã yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq.



Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad không bị tấn công trong đêm thứ tư liên tiếp, sau khi lực lượng Kataeb Hezbollah cam kết tạm ngừng hoạt động trong 5 ngày. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cơ quan đại diện vẫn mở cửa, đồng thời thực hiện kế hoạch di tản có kiểm soát.



Liên quan tới tình hình chiến sự tại Iran, báo Hayom của Israel ngày 22/3 dẫn nguồn tin cho biết giới chức Israel nhận định khả năng Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, bao gồm cả phương án triển khai lực lượng trên bộ, đang gia tăng.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin an ninh và ngoại giao cho biết Washington chưa có dấu hiệu kết thúc chiến dịch khi chưa đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, trong đó có việc vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Iran, xử lý vấn đề hạt nhân và khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz.



Các đánh giá cho thấy Mỹ và Israel có thể tiếp tục phối hợp tấn công các mục tiêu mới, bao gồm cơ sở hạt nhân và hạ tầng chiến lược. Trước đó, Mỹ đã tiến hành không kích cơ sở Natanz bằng bom xuyên boongke.



Trong kịch bản mở rộng, một số nguồn tin đề cập khả năng Mỹ triển khai lực lượng mặt đất với quy mô hạn chế nhằm kiểm soát các khu vực ven eo biển Hormuz và đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran – nhằm bảo đảm lưu thông hàng hải.

Tuy nhiên, một số quan chức cho rằng phương án này ít khả năng xảy ra, khi Mỹ có thể sử dụng các biện pháp khác để kiểm soát dòng chảy dầu mỏ mà không cần hiện diện trên bộ.



Song song với hoạt động quân sự, các kênh ngoại giao vẫn được duy trì. Các nước châu Âu đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, trong khi một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran để bảo đảm nguồn cung năng lượng.



Giới chức Israel đánh giá chiến dịch quân sự đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của Iran, song Tehran vẫn duy trì khả năng tấn công và gây gián đoạn hoạt động tại khu vực, đặc biệt là tại eo biển Hormuz./.

