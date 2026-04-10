Iran cân nhắc thỏa thuận với Oman liên quan đến eo biển Hormuz

Iran đang xem xét khả năng đạt được thỏa thuận với Oman liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục tác động đến an ninh năng lượng, khi một nhà máy lọc dầu lớn tại Saudi Arabia buộc phải ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cho biết Tehran có thể ký kết một thỏa thuận với Muscat nếu cần thiết, như một phần trong kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển quan trọng với khoảng 20% lưu lượng dầu, sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Oman chỉ đóng vai trò cùng tham gia, không phải yếu tố cốt lõi.

Theo ông Azizi, Chính phủ Iran có thể trình Quốc hội phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Oman. Đồng thời, Tehran không có ý định tham vấn Oman về quan điểm của mình đối với eo biển chiến lược này.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông, Truyền thông và Công nghệ Thông tin Oman Saeed al Maawali khẳng định các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không nên bị áp phí theo các thỏa thuận hàng hải quốc tế, do đây là tuyến đường thủy tự nhiên.

Tuy nhiên, một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Iran, chưa ký các hiệp định liên quan, tạo ra khoảng trống pháp lý trong vấn đề này.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông dẫn lời đại diện Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí và hóa dầu Iran cho biết Tehran sẵn sàng cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với mức phí 1 USD cho mỗi thùng dầu trên tàu.

Trong khi đó, tại Saudi Arabia, tập đoàn năng lượng TotalEnergies của Pháp cho biết đã phải đóng cửa một nhà máy lọc dầu lớn ở bờ Đông vùng Vịnh sau khi cơ sở này bị hư hại do các cuộc tấn công trong xung đột Trung Đông.

Nhà máy SATORP - liên doanh giữa TotalEnergies và tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia - đã bị ảnh hưởng sau các sự cố xảy ra trong đêm 7-8/4, khiến một trong hai dây chuyền xử lý bị hư hại. Công ty cho biết đã tạm dừng cả 2 dây chuyền để đánh giá mức độ thiệt hại, song không ghi nhận thương vong.

Trước đó, Bộ Năng lượng Saudi Arabia xác nhận các cơ sở dầu khí của nước này đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các cơ sở trọng yếu.

Theo phía Saudi Arabia, các cuộc tấn công này do Iran tiến hành nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel từ cuối tháng Hai./.

