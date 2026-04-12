Xung đột tại Trung Đông: Biểu tình phản đối chiến tranh tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tối 11/4 theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Tel Aviv, bất chấp giới hạn 1.000 người do tòa án quy định.

Đây là tuần thứ 6 liên tiếp các cuộc biểu tình diễn ra, tuy nhiên, khác với những tuần trước, lực lượng cảnh sát không can thiệp giải tán, trong bối cảnh các hạn chế an ninh được nới lỏng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Các cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả và phong trào xã hội tổ chức nhằm phản đối cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích chính phủ về những cải cách tư pháp gây tranh cãi và chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho sinh viên Do Thái chính thống.

Theo ban tổ chức, khoảng 10.000 người đã tập trung tại Quảng trường Habima, trong khi các hãng truyền thông địa phương ước tính số người tập trung là khoảng 2.000 người - cao gấp đôi mức trần cho phép.

Trước đó, giới hạn tụ tập được áp dụng do lo ngại tấn công tên lửa từ Iran trong nhiều tuần, nhưng đã được nới lỏng một phần sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tình hình tại hiện trường tương đối căng thẳng khi một số nhóm cánh hữu tìm cách tiếp cận khu vực biểu tình nhưng bị ngăn chặn. Một số cá nhân đã bị tạm giữ ngắn hạn trước khi được thả. Tại Jerusalem và Haifa, hàng trăm người cũng xuống đường, dù một số trường hợp vi phạm quy định tụ tập đã bị xử phạt.

Các ý kiến tại biểu tình cho rằng chính phủ đang duy trì “tình trạng khẩn cấp kéo dài” để thúc đẩy các chính sách gây tranh cãi. Trong khi đó, một số lãnh đạo đối lập kêu gọi xây dựng giải pháp chính trị thay thế, nhấn mạnh hòa bình là lựa chọn chiến lược thay vì tiếp tục đối đầu.

Các cuộc biểu tình lần này phản ánh rõ áp lực chính trị gia tăng tại Israel trong bối cảnh an ninh tạm lắng nhưng bất ổn nội bộ chưa được giải quyết, đặc biệt khi xung đột với lực lượng Hezbollah ở phía Bắc vẫn tiếp diễn./.



