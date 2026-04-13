Israel bổ nhiệm tân Giám đốc cơ quan tình báo Mossad

Đức Trung
Ông Roman Gofman. (Nguồn: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/4 đã chính thức bổ nhiệm Tướng Roman Gofman làm Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Mossad.

Ông Gofman sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 2/6 tới, thay thế Giám đốc Mossad đương nhiệm David Barnea chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.

Thủ tướng Netanyahu đề cử ông Gofman giữ chức Giám đốc Mossad từ tháng 12/2025 và đề cử chính thức được phê chuẩn vào ngày 12/4.

Ông Gofman sinh năm 1976 tại Belarus, nhập cư Israel khi 14 tuổi và gia nhập quân đội nước này vào năm 1995. Ông đã có quá trình phục vụ lâu dài trong quân đội Israel, đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng.

Khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, ông Gofman giữ chức chỉ huy trung tâm huấn luyện bộ binh quốc gia và bị thương nặng trong cuộc đụng độ với các tay súng Hamas tại thành phố Sderot, miền Nam Israel.

Sau đó, ông làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Israel từ tháng 4/2024 và được đánh giá là có quan điểm tương đồng với đường lối của Thủ tướng Netanyahu./.

