Israel quyết duy trì chiến dịch tấn công Hezbollah

Ngày 12/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định các hoạt động quân sự của nước này tại miền Nam Liban vẫn sẽ tiếp diễn, bất chấp những kết quả đạt được trước đó.

Phát biểu trong chuyến thị sát cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir, Thủ tướng Netanyahu nói rõ: “Chiến sự vẫn tiếp tục, bao gồm cả bên trong vùng đệm an ninh tại Liban.”

Ông cho biết quân đội Israel đã ngăn chặn nguy cơ các tay súng Hezbollah ở Liban xâm nhập Israel thông qua việc thiết lập vùng đệm an ninh và nhiều biện pháp đang được thực hiện để đẩy lùi các mối đe dọa từ tên lửa chống tăng cũng như các cuộc tấn công bằng rocket.

Cũng theo nhà lãnh đạo Israel, dù đã đạt được một số mục tiêu nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và các chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Katz cho biết quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch “Silver Plow” nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của các lực lượng vũ trang tại khu vực biên giới ở miền Nam Liban.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah bùng phát sau khi lực lượng vũ trang này phóng rocket từ miền Nam Liban sang Israel từ ngày 2/3 để phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kể từ hôm 28/2, dẫn tới các đợt tấn công trả đũa của Israel vào các mục tiêu của Hezbollah.

Theo Trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng Liban, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 2.055 người thiệt mạng và 6.588 người bị thương.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/4, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cam kết sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc và tái thiết đất nước.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm ngày bùng nổ nội chiến tại Liban (13/4/1975), Thủ tướng Salam khẳng định chính phủ của ông sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột và đảm bảo Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Liban.

Ông cũng cho biết đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày 14/4 tại Washington (Mỹ) giữa quan chức Liban, Israel và Mỹ nhằm tìm giải pháp dừng xung đột. Mục tiêu của cuộc đàm phán này không chỉ ngăn chặn nguy cơ tái diễn nội chiến, mà còn xây dựng một nhà nước Liban công bằng, vững mạnh và thống nhất cho mọi người dân.

Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi thực thi đầy đủ Hiệp định Taif, coi đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa bình lâu dài cho đất nước. Hiệp định này được đàm phán tại Saudi Arabia (Arập Xêút) năm 1989, giúp chấm dứt 15 năm nội chiến tại Liban và khôi phục quyền hạn chính phủ tại miền Nam./.

