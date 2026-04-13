Bất ổn gia tăng tại eo biển Hormuz sau các động thái của Mỹ

Công ty dữ liệu hàng hải Windward có trụ sở tại London cho rằng các tín hiệu của Mỹ về các hành động quân sự tiềm tàng, bao gồm cả việc ngăn chặn và phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan thất bại, đang làm gia tăng sự bất ổn của hoạt động vận tải tại khu vực này.

Theo một báo cáo do Windward công bố, các động thái của Mỹ đã tạo ra một lớp kiểm soát thứ hai đối với eo biển Hormuz, có nghĩa là hoạt động của tàu thuyền có thể bị ảnh hưởng không chỉ bởi các hạn chế của Iran mà còn bởi các hành động tiềm tàng của Mỹ.

Các hoạt động tại eo biển này đang bị kiểm soát và bất ổn, khi đây là nơi mà nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các quốc gia đang gia tăng.

Số liệu cho thấy, vào ngày 11/4, tổng cộng 17 tàu đã đi qua eo biển, bao gồm 7 tàu vào và 10 tàu ra. Lưu lượng tàu vào gồm 4 tàu chở dầu và 3 tàu chở hàng, trong khi lưu lượng tàu ra gồm 5 tàu chở dầu, 1 tàu chở hàng rời và 4 tàu chở hàng.

Mặc dù khối lượng tàu đi qua đã tăng nhẹ, hoạt động vận chuyển vẫn bị hạn chế, trong khi một số tàu đã thay đổi lộ trình hoặc quay trở lại, trong khi tổng số tàu ở Vịnh tiếp tục giảm.

Báo cáo cho biết thêm rằng việc tiếp cận eo biển Hormuz của các tàu đang được cấp phép một cách chọn lọc, ưu tiên cho các luồng hàng hóa và tuyến đường thương mại cụ thể, trong khi các hoạt động thương mại rộng hơn vẫn bị hạn chế.

Cũng theo báo cáo, các hoạt động xuất khẩu của Iran vẫn đang diễn ra trong điều kiện bị hạn chế. Hình ảnh vệ tinh hôm 11/4 cho thấy ba tàu chở dầu thô cỡ lớn đang bốc hàng tại đảo Kharg của Iran, với tổng khối lượng ước tính khoảng 6 triệu thùng.

Windward cũng lưu ý thêm rằng khi tình trạng gián đoạn tiếp diễn ở eo biển Hormuz, dòng chảy dầu thô toàn cầu đang ngày càng được chuyển hướng về phía bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ.

Hiện có tổng cộng 172 tàu chở dầu thô đang trên đường đến khu vực này./.

