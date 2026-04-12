Xung đột tại Trung Đông: Iran khẳng định quyền đối với eo biển Hormuz

Ngày 12/4, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống Mohammad Reza Aref tái khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Mohammad Reza Aref nhấn mạnh việc kiểm soát eo biển Hormuz và việc yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra là thực thi quyền của người dân Iran và là lời cam kết về một đất nước Iran vững mạnh.

Cùng ngày, Chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra cảnh báo mọi hành động “sai lầm” sẽ khiến đối phương bị mắc kẹt trong “vòng xoáy chết chóc” ở eo biển Hormuz.

Theo kênh thông tin Sepah News của IRGC, lực lượng Hải quân cho biết các thiết bị bay không người lái của Iran đã thực hiện giám sát eo biển Hormuz theo thời gian thực và lực lượng này “kiểm soát hoàn toàn” mọi chuyển động trong khu vực.

Các tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng đã chỉ thị Hải quân Mỹ kiểm soát và ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz, đặc biệt là các tàu được cho là đã giao dịch với Iran, nhấn mạnh: “Không ai trả phí bất hợp pháp sẽ được an toàn trên vùng biển quốc tế.” Ông cũng cảnh quân đội Mỹ đã sẵn sàng “khai hỏa vào thời điểm thích hợp.”

Cùng ngày, ông Trump cũng xuất hiện trong một chương trình của Fox News, nhắc lại lời đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy hạt nhân và các cơ sở năng lượng dân sự khác của Iran nếu như không đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Iran, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một báo cáo do Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) vừa công bố cho biết Iran đã bắt đầu dựng các rào chắn tại toàn bộ lối vào cơ sở hạt nhân ngầm ở Isfahan nhằm ngăn chặn nguy cơ urani làm giàu của nước này bị chiếm giữ.

Theo nhận định của viện, các rào chắn này được thiết lập vào hoặc sau ngày 18/3, do trong các hình ảnh chụp trước đó không ghi nhận sự hiện diện của các công trình tương tự.

ISIS nhận định rằng việc dựng các rào chắn này có thể nhằm làm chậm hoạt động di chuyển quanh các lối vào của cơ sở Isfahan, đồng thời khiến bất kỳ nỗ lực tấn công trên bộ hoặc chiếm giữ urani làm giàu trở nên phức tạp hơn./.

