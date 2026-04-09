Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hezbollah

Ngày 9/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công vào lực lượng Hezbollah "bất cứ nơi nào cần thiết," một ngày sau khi các cuộc tấn công của Israel vào Liban khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm dấy lên các chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Israel khẳng định quân đội nước này sẽ tấn công bất kỳ lực lượng nào hành động "chống lại thường dân Israel" do đó nước này sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah cho đến khi "hoàn toàn khôi phục an ninh cho cư dân phía Bắc" của Israel.

Trước đó, ngày 8/4, quân đội Israel đã tiến hành “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trên khắp Liban” kể từ khi xung đột bùng phát ở khu vực nhằm vào lực lượng Hezbollah, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Cuộc không kích khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương, trong đó các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đáp trả cuộc tấn công này, ngày 9/4, Hezbollah cho biết đã bắn tên lửa vào miền Bắc Israel và tuyên bố "sự đáp trả này sẽ tiếp tục" cho đến khi các hành động quân sự của Israel và Mỹ nhằm vào Liban chấm dứt.

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng tại mặt trận này, ngày 9/4, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sang Liban, đồng thời cho rằng các cuộc không kích của Israel đang gây sức ép lớn lên tiến trình này.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas nhấn mạnh Hezbollah đã kéo Liban vào xung đột, song điều đó không thể biện minh cho mức độ tàn phá lớn từ cuộc tấn công của Israel.

Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng cho rằng Israel đã “không tôn trọng” lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran khi tiến hành tấn công Liban.

Bà nhấn mạnh việc khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz là lợi ích “sống còn” đối với Italy và toàn bộ EU, song cảnh báo mọi nỗ lực đang có nguy cơ "trở lại điểm bắt đầu" do các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trước đó, nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha cũng lên án các hành động gây bất ổn.

Các tuyên bố từ Lục địa già phản ánh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với Israel, trong bối cảnh bất đồng về phạm vi và hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn chưa được giải quyết./.

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang Sau khi phát đi cảnh báo trước đó, quân đội Israel đã tiến hành không kích khu vực được xem là thành trì của Hezbollah ở Beirut - khu vực phần lớn dân cư đã sơ tán do các đợt tấn công liên tiếp.