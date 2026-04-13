Xung đột với Iran gây tổn thất 11,5 tỷ USD cho kinh tế Israel

Báo “Times of Israel” ngày 12/4 dẫn thông báo của Bộ Tài chính cho biết cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Israel khoảng 35 tỷ shekel (11,5 tỷ USD) chi phí ngân sách.

Khoảng 22 tỷ shekel dành cho chi tiêu quốc phòng và quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia và các tổ chức an ninh khác.

Bộ Tài chính cho biết khoản tiền này đã được bổ sung vào ngân sách của Bộ Quốc phòng trong ngân sách nhà nước năm 2026.

Ngoài ra, tổng chi phí cho các kế hoạch bồi thường của chính phủ đối với thiệt hại trực tiếp do tên lửa gây ra, tổn thất sản lượng kinh tế đối với các doanh nghiệp và thời gian nghỉ việc không lương của người lao động ước tính vào khoảng 12 tỷ shekel.

Khoảng 1 tỷ shekel được chi cho các khoản phí dân sự, bao gồm hoạt động bệnh viện, ứng phó khẩn cấp và chi phí cho Bộ Xã hội.

Bộ Tài chính cho biết cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã gây ra những tổn thất kinh tế lớn, bao gồm sụt giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và gia tăng chi tiêu nhà nước./.

