Xung đột với Iran gây tổn thất 11,5 tỷ USD cho kinh tế Israel

Cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Israel khoảng 35 tỷ shekel (11,5 tỷ USD) chi phí ngân sách, trong đó nước này dành phần lớn cho chi tiêu quốc phòng và quân sự.

Phạm Hà
Cảng biển Eilat ở miền nam Israel. (Ảnh: TTXVN phát)
Báo “Times of Israel” ngày 12/4 dẫn thông báo của Bộ Tài chính cho biết cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Israel khoảng 35 tỷ shekel (11,5 tỷ USD) chi phí ngân sách.

Khoảng 22 tỷ shekel dành cho chi tiêu quốc phòng và quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia và các tổ chức an ninh khác.

Bộ Tài chính cho biết khoản tiền này đã được bổ sung vào ngân sách của Bộ Quốc phòng trong ngân sách nhà nước năm 2026.

Ngoài ra, tổng chi phí cho các kế hoạch bồi thường của chính phủ đối với thiệt hại trực tiếp do tên lửa gây ra, tổn thất sản lượng kinh tế đối với các doanh nghiệp và thời gian nghỉ việc không lương của người lao động ước tính vào khoảng 12 tỷ shekel.

Khoảng 1 tỷ shekel được chi cho các khoản phí dân sự, bao gồm hoạt động bệnh viện, ứng phó khẩn cấp và chi phí cho Bộ Xã hội.

Bộ Tài chính cho biết cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã gây ra những tổn thất kinh tế lớn, bao gồm sụt giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và gia tăng chi tiêu nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng dầu tại Hàn Quốc ngày 22/3. (Nguồn: Yonhap)

Giá dầu tăng vọt 8%, vượt ngưỡng 100 USD/thùng

Thị trường hiện nay phần lớn đã quay trở lại tình hình như thời điểm trước khi có lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, điểm khác biệt là hiện tại Mỹ sẽ chặn cả nguồn cung dầu liên quan đến Iran.

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.