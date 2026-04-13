Israel tiến hành loạt không kích tại Liban khiến 6 người thiệt mạng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tại địa phương, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong loạt không kích của Israel nhằm vào miền Nam Liban từ đêm 12/4 đến rạng sáng 13/4 (giờ địa phương).

Cụ thể, tại thị trấn Bazourieh, đã xảy ra ít nhất 9 cuộc không kích trước 5h (giờ địa phương), khiến 1 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.

Các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại đáng kể cho nhiều công trình dân sự, trong đó có nhà ở và 1 trường học.

Tại các khu vực khác, 1 thanh niên đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào Nabatieh al-Fawqa sáng 13/4, trong khi 1 người cũng tử vong trong vụ tấn công xảy ra khoảng nửa đêm tại thị trấn Sir al-Gharbiyeh. Ngoài ra, 2 người cũng thiệt mạng trong một cuộc không kích riêng rẽ nhằm vào làng Shoukine.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Liban cho biết một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp một xe cứu thương của Hội Chữ thập Đỏ Liban tại làng Beit Yahoun, quận Bint Jbeil, vào tối 12/4, khiến 1 nhân viên y tế thiệt mạng và 1 người bị thương.

Bộ này lên án vụ việc là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực nhân đạo," đồng thời cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý ở cấp độ quốc tế.

Cùng thời điểm, phong trào Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng và vị trí của Israel.

Nhóm này cho biết đã triển khai các đợt máy bay không người lái tấn công vào nơi tập trung binh sỹ Israel gần bệnh viện Salah Ghandour tại Bint Jbeil, cũng như tại làng Taybeh và một số khu vực khác.

Hezbollah cũng tuyên bố đã tập kích một hệ thống radar tại doanh trại al-Aliqa, tấn công một xe tăng Merkava gần làng Mays al-Jabal bằng UAV.

Ngoài ra, lực lượng này còn bắn loạt rocket nhằm vào các vị trí tập trung binh sĩ và phương tiện quân sự Israel gần trường al-Ishraq ở Bint Jbeil, khu vực Tam giác Tahrir, cũng như các trận địa pháo ở phía Đông khu định cư Sa’sa’.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 13/4 thông báo các đơn vị thuộc Sư đoàn 98 đã hoàn tất việc bao vây thị trấn chiến lược Bint Jbeil ở miền Nam Liban và bắt đầu tiến hành tấn công. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết hơn 100 tay súng Hezbollah đã bị tiêu diệt trong tuần qua tại khu vực này thông qua các cuộc giao tranh trực diện và không kích.

Bint Jbeil, nằm cách biên giới Israel khoảng 5 km, từ lâu được xem là điểm nóng mang ý nghĩa cả chiến lược lẫn biểu tượng trong các cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah, từng chứng kiến những trận giao tranh ác liệt trong cuộc chiến năm 2006.

Hezbollah xác nhận đang giao tranh với lực lượng Israel tại đây trong những ngày gần đây, trong khi hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin các cuộc đụng độ vẫn diễn ra dữ dội, kèm theo pháo kích của Israel vào khu vực cửa ngõ thị trấn.

Căng thẳng gia tăng tại Bint Jbeil diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm kiểm soát xung đột đang được thúc đẩy. Giới chức Israel và Liban dự kiến tiến hành đàm phán tại Washington vào ngày 14/4 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt giao tranh.

Xung đột hiện nay bùng phát sau khi Hezbollah phóng rocket vào Israel, tiếp nối các cuộc không kích của Mỹ và Israel tấn công Iran, khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28/2. Israel sau đó tiến hành các đợt không kích quy mô lớn và mở chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm binh sĩ ngày 12/4 cho biết quân đội nước này đã loại bỏ nguy cơ bị Hezbollah tấn công xâm nhập, song nhấn mạnh chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Israel nhiều lần tuyên bố mục tiêu thiết lập một “vùng an ninh” tại miền Nam Liban nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Hezbollah./.

