Iran cảnh báo về thỏa thuận ngừng bắn liên quan Hezbollah tại Liban

Nguyễn Hà
Hiện trường cuộc oanh kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục leo thang, ngày 9/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran bao gồm lực lượng Hezbollah tại Liban, đồng thời cảnh báo mọi hành động vi phạm thỏa thuận sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bagher Ghalibaf nêu rõ: “Mọi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn đến sự trả giá rõ ràng và phản ứng mạnh mẽ.”

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào Liban, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Trên mạng xã hội X, bà Kallas nhấn mạnh: “Quyền tự vệ của Israel không thể được coi là cơ sở để biện minh cho mức độ tàn phá lớn như vậy,” đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công này có nguy cơ làm gia tăng bất ổn khu vực và gây sức ép nghiêm trọng lên thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động thù địch giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhằm khôi phục hòa bình trong khu vực.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, hai nhà lãnh đạo đã phát đi thông điệp này trong cuộc điện đàm ngày 9/4.

Về phần mình, ngày 9/4, Thủ tướng Nawaf Salam cho biết chính phủ sẽ đệ đơn khiếu nại “khẩn cấp” lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan các hoạt động quân sự của Israel trên lãnh thổ Liban.

Thủ tướng Salam cũng cảnh báo sự leo thang nguy hiểm, đi ngược lại các nỗ lực khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Mỹ và Israel chưa coi lực lượng Hezbollah là một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, ngày 8/4, Israel đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn trên khắp Liban.

Các dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liban cho biết các cuộc không kích khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương, trong đó các các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thủ tướng Salam thông báo ngày 9/4 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân và những người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Cùng ngày, Hezbollah đã phóng nhiều loạt rocket vào miền Bắc Israel nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó.

Phía Israel cho biết còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực gần biên giới Liban, song chưa ghi nhận thương vong.

Trong cuộc họp Nội các ngày 9/4, Chính phủ Liban đã chỉ đạo quân đội và các lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát thủ đô Beirut.

Thủ tướng Salam yêu cầu phải đảm bảo rằng việc nắm giữ vũ khí chỉ thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hai đại diện của lực lượng Hezbollah tham gia Nội các đã phản đối yêu cầu này./.

(TTXVN/Vietnam+)
