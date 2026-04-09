Liban tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân trong các cuộc tấn công của Israel

Phương Oanh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Sidon, miền Nam Liban ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 8/4, Thủ tướng Liban Nawaf Salam thông báo ngày 9/4 sẽ là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân và những người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Theo Thủ tướng Salam, tất cả các cơ quan công quyền, tổ chức và chính quyền địa phương sẽ đóng cửa, treo cờ rủ và các chương trình truyền hình, phát thanh sẽ điều chỉnh.

Ông cho biết vẫn đang duy trì liên lạc với các lãnh đạo Arab và quan chức quốc tế để tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.

Các dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liban cho biết, các cuộc không kích hôm 8/4 đã khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương, trong đó các các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cùng ngày, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phản đối mạnh mẽ các cuộc không kích quy mô lớn của Israel trên khắp Liban.

Các cuộc tấn công này đã làm gia tăng nguy cơ gây đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran cũng như các nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài và toàn diện tại khu vực.

Tổng Thư ký kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay lập tức mọi hành động thù địch, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự, nhấn mạnh mọi cuộc tấn công nhằm vào họ là không thể chấp nhận.

Nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho xung đột, Tổng Thư ký tiếp tục kêu gọi tất cả các bên tận dụng các kênh ngoại giao và cam kết thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
