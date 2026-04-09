Thương vong tăng mạnh trong các cuộc không kích do Israel tiến hành tại Liban

Lực lượng phòng vệ dân sự Liban cho biết ít nhất 254 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương trong các cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào Liban ngày 8/4.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế Liban, 182 người đã thiệt mạng, song chưa phải là thống kê cuối cùng. Đây là các cuộc không kích quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột với giữa Israel và Hezbollah bùng phát tháng trước và là ngày ghi nhận số thương vong cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3.

Trước đó, ít nhất 5 đợt không kích liên tiếp đã làm rung chuyển thủ đô Beirut, tạo ra các cột khói lớn bốc lên không trung.

Quân đội Israel cho biết đã triển khai đợt tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu xung đột, nhắm vào hơn 100 trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah tại Beirut, thung lũng Bekaa và miền Nam Liban trong vòng 10 phút.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các đợt không kích mới nhất làm dấy lên lo ngại về nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc đạt được lệnh ngừng bắn tại Liban là điều kiện thiết yếu trong thỏa thuận giữa Tehran và Washington.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah ở Liban.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với Iran không bao gồm lực lượng Hezbollah tại Liban, cho rằng tình hình ở Liban là một phần của "cuộc xung đột riêng biệt."

Phát biểu sau khi sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel “còn nhiều mục tiêu cần hoàn thành.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cũng nghi ngờ về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cho rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể giữa hai bên. Ông Gideon Sa'ar cảnh báo: “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.”

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng nước này có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Liban tiếp diễn.

Hiện Iran đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho "các hoạt động răn đe" chống lại các mục tiêu quân sự của Israel. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Israel sẽ phải " hối tiếc," nếu không ngay lập tức ngừng tấn công Liban.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, cơ quan này đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của quân đội Israel trên khắp Liban ngày 8/4, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng.

Theo Đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, (UNDP) tại Liban Blerta Aliko, kể từ khi xung đột bắt đầu leo thang vào ngày 2/3, hơn 1.500 người tại Liban đã thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải di tản, vượt xa quy mô của cuộc xung đột năm 2024.

Đại diện cơ quan sức khỏe sinh sản Liên hợp quốc, (UNFPA) Laila Baker cho biết phụ nữ và trẻ em gái đang phải chịu gánh nặng chưa từng có, trong đó khoảng 13.500 phụ nữ mang thai nằm trong số những người phải rời bỏ nhà cửa.

Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bác sỹ Hanan Balkhy cảnh báo rằng các dịch vụ cấp cứu và hồi sức tích cực đang chịu áp lực nặng nề sau 106 cuộc tấn công vào hệ thống y tế Liban.

Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc đã đến Iran vào ngày 8/4 để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.

Ông Farhan Haq nhấn mạnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là cơ hội để ngăn chặn thêm thương vong giữa Liban và Israel, đồng thời kêu gọi các bên tiến tới một giải pháp lâu dài vì không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này.

Cũng trong ngày 8/4, Chính phủ Iraq đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường tại nhiều thành phố của Liban, trong đó có cả thủ đô Beirut./.

