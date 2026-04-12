Jerusalem rực sáng trong lễ Lửa Thánh, thu hút hàng nghìn tín đồ Kito giáo

Ngày 11/4, khoảng 10.000 tín đồ đã tụ hội tại Thành cổ ở Jerusalem để tham dự nghi lễ Lửa Thánh (Holy Fire) truyền thống, một trong những sự kiện tôn giáo quan trọng nhất của cộng đồng Kito giáo trong Tuần Thánh.

Như thông lệ hằng năm, ngọn lửa thiêng được thắp lên từ Nhà thờ Mộ Thánh, địa điểm linh thiêng gắn liền với sự kiện Chúa Jesus chịu đóng đinh và phục sinh theo đức tin Kito giáo.

Từ đây, ngọn lửa được các phái đoàn mang đi phân phát tới nhiều thành phố như Nazareth, Bethlehem và nhiều nơi khác tại Israel cũng như trên thế giới.

Chỉ trong vài giờ, ngọn lửa được vận chuyển bằng máy bay đến các cộng đồng Chính thống giáo trên khắp thế giới - từ Hy Lạp đến Nga, từ vùng Balkan đến Trung Đông. Tại mỗi nơi, các tín đồ đều nhận được ngọn lửa giống nhau được thắp sáng tại Mộ Thánh.

Nghi lễ Lửa Thánh do các Giáo hội Cơ đốc phương Đông tổ chức, bao gồm Chính thống Hy Lạp, Nga, Armenia, Coptic và Syriac. Sự kiện thu hút đông đảo tín hữu và du khách quốc tế.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn và suôn sẻ, hạ tầng phục vụ du khách và công tác an ninh được tăng cường. Do không gian bên trong nhà thờ có hạn, các màn hình lớn tại nhiều điểm trong khu phố cổ đã được lắp đặt để truyền hình trực tiếp nghi lễ, giúp những người không thể vào bên trong vẫn theo dõi được sự kiện./.

