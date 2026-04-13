Mỹ đẩy mạnh động thái quân sự sau khi đàm phán với Iran đổ vỡ

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, kéo theo những tuyên bố cứng rắn từ các bên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc phương án không kích giới hạn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran sau khi đàm phán đổ vỡ.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin an ninh cho biết các mục tiêu có thể bao gồm các cơ sở quân sự trọng yếu, hạ tầng năng lượng hoặc các vị trí còn lại của chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, phương án này được mô tả là lựa chọn phụ, nhằm tạo thêm đòn bẩy trong trường hợp Iran tiếp tục từ chối nhượng bộ, đồng thời tránh nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài.

Trên thực địa, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự đang gia tăng nhanh chóng. Nhiều chuyến bay vận tải quân sự của Mỹ được ghi nhận đang hướng về Trung Đông, cho thấy việc tăng cường lực lượng và hậu cần.

Đồng thời, các chiến hạm Mỹ đã bắt đầu triển khai tại khu vực, bao gồm các hàng không mẫu hạm và khu trục hạm nhằm thiết lập quyền kiểm soát trên mặt biển.

Trong bối cảnh đó, dư luận tại Mỹ cũng thể hiện sự quan ngại sâu sắc. Kết quả khảo sát do YouGov và CBS News thực hiện và được công bố ngày 12/4 cho thấy gần 70% người dân Mỹ đã bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột giữa nước này và Iran.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 8-10/4 với sự tham gia của gần 2.400 người trưởng thành tại Mỹ với sai số là 2,4 điểm phần trăm.

Theo các chuyên gia, rủi ro vẫn rất lớn. Nếu Iran quyết định đáp trả, hoặc nếu phong tỏa dẫn đến xung đột trực tiếp trên biển, tình hình có thể leo thang nhanh chóng ngoài tầm kiểm soát.

Trong khi đó, nếu áp lực đủ mạnh để buộc Iran quay lại bàn thương lượng, đây có thể trở thành một bước ngoặt trong việc tái định hình cán cân quyền lực tại Trung Đông./.

