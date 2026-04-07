Kinh tế

Tài chính

Căng thẳng vùng Vịnh leo thang đẩy bitcoin rời mốc 70.000 USD

Vân Anh
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 7/4, bitcoin và các đồng tiền điện tử khác đồng loạt sụt giảm do biến động chung của thị trường tài chính toàn cầu.

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, giảm hơn 2%, giao dịch quanh mức 68.460 USD, xóa sạch mức tăng của ngày hôm trước khi từng vượt 70.000 USD. Đồng ether cũng giảm khoảng 2,8%.

Nguyên nhân chính là nỗi lo từ tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra với Iran, liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường giao thương dầu mỏ quan trọng.

Căng thẳng địa chính trị không chỉ khiến bitcoin sụt giảm mà còn đẩy giá dầu Brent tăng vọt 50% kể từ tháng 2/2026, gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Cùng với tiền số, các chỉ số chứng khoán Mỹ và hợp đồng tương lai S&P 500 cũng đồng loạt đi xuống.

Chuyên gia Rachael Lucas tại BTC Markets nhận định bitcoin vẫn có xu hướng giảm trong ngắn hạn và trung hạn. Thị trường hiện đang ở trạng thái “chờ đợi”: bên mua thiếu tự tin để duy trì đà tăng, trong khi bên bán chưa đủ sức tạo cú giảm mạnh.

Dù vậy, bitcoin vẫn tương đối ổn định khi áp lực bán từ các tổ chức có dấu hiệu giảm.

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 471,3 triệu USD hôm 6/4, nối tiếp mức 22,3 triệu USD tuần trước.

Từ đầu tháng 3/2026, giá bitcoin chủ yếu dao động trong khoảng 65.000 -75.000 USD.

Theo chuyên gia Lucas, tương lai của bitcoin sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: một lệnh ngừng bắn giúp giá dầu giảm xuống dưới 100 USD/thùng và Mỹ thông qua Đạo luật Minh bạch thị trường tài sản kỹ thuật số vào cuối tháng 4/2026 - cột mốc pháp lý quan trọng để khơi thông dòng vốn từ các nhà đầu tư lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bitcoin #tiền điện tử #mở lại eo biển Hormuz #Căng thẳng vùng Vịnh
Theo dõi VietnamPlus

Đồng tiền Kỹ thuật số

