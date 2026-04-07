LPBank trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 30% năm 2026

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán LPB) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%.

Cụ thể, ngân hàng cho biết tổng lợi nhuận có thể phân phối được đến cuối năm 2025 là 9.409 tỷ đồng. Ngân hàng trình tới đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng 8.962 tỷ đồng để chia cổ tức tỷ lệ 30%. Đây là con số chia cổ tức tiền mặt kỷ lục từ trước tới nay của ngân hàng và cũng ở mức cao so với toàn ngành.

Việc tiếp tục nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến 30% không chỉ củng cố niềm tin của cổ đông hiện hữu mà còn gia tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu LPB trên thị trường.

Trước đó, trong năm 2025, ngân hàng đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng số lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 7.468 tỷ đồng.

Cùng với đó, tại đại hội ngân hàng dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn 5% so với năm trước đạt 14.982 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng ước tăng 11,7% với 437.581 tỷ đồng. Tổng tài sản ngân hàng tăng 1,6% đạt 615.600 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết 2026 là năm bản lề trong giai đoạn phát triển mới của LPBank, tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

LPBank đặt mục tiêu trở thành tốp 1 ngân hàng bán lẻ tại nông thôn và đô thị loại 2 trên nền tảng số, đồng thời lọt tốp 5 dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại các đô thị lớn./.

