Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tính theo tiêu chuẩn sức mua có sự khác biệt đáng kể trên khắp châu Âu trong năm 2025. Cứ 3 người ở EU thì có một người sống ở một quốc gia có GDP bình quân đầu người theo sức mua (PPS) trên mức trung bình của khối.

Theo Euronews, GDP bình quân đầu người tính theo tiêu chuẩn sức mua (PPS) là một thước đo được sử dụng rộng rãi để so sánh mức thu nhập quốc gia vì nó đã tính đến sự khác biệt về mức giá giữa các nước.

Năm 2025, GDP bình quân đầu người theo PPS có sự phân hóa mạnh mẽ tại châu Âu. Với mức trung bình của EU được thiết lập là 100, chỉ số này dao động từ 68 ở Bulgaria và Hy Lạp đến 239 ở Luxembourg, theo số liệu từ Eurostat. Như vậy, chỉ số này ở Luxembourg cao gấp khoảng 3,5 lần so với Bulgaria và Hy Lạp.

Điều này có nghĩa là sau khi điều chỉnh sự khác biệt về giá cả, một người trung bình ở EU có thể chi trả cho 100 đơn vị của một giỏ hàng hóa và dịch vụ chung.

Ở Bulgaria và Hy Lạp, họ chỉ có thể chi trả khoảng 68 đơn vị, trong khi ở Luxembourg, họ có thể chi trả khoảng 239 đơn vị, theo sát là Ireland với 237 đơn vị.

Những con số này cho thấy Luxembourg và Ireland có GDP bình quân đầu người cao nhất vượt xa phần còn lại, lần lượt là 139% và 137% trên mức trung bình của EU. Ngược lại, con số này thấp hơn mức trung bình của EU là 32% ở Bulgaria và Hy Lạp.

Ngoài hai trường hợp ngoại lệ này, Hà Lan có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 134% so với mức trung bình EU, tiếp theo là Đan Mạch (127%) và Áo (117%). Đức (115%), Bỉ (115%), Thụy Điển (110%), Malta (110%) và Phần Lan (101%) là những quốc gia khác nằm trên mức trung bình của EU.

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%. Pháp đứng gần mức trung bình của EU ở mức 98%, tiếp theo là Italy ở mức 96%. Tây Ban Nha có mức thấp nhất trong nhóm với 92% so với trung bình EU.

Ngoài Hy Lạp và Bulgaria, 6 quốc gia khác có GDP bình quân đầu người theo PPS thấp hơn ít nhất 20% so với mức trung bình của EU. Đó là Latvia (71%), Slovakia (75%), Hungary (76%), Croatia (78%), Romania (79%) và Estonia (79%). Chỉ số này ở Ba Lan và Bồ Đào Nha là 81%, cũng ở mức gần sát nhóm này.

Xét theo giá trị đồng euro đã điều chỉnh sức mua (PPS), GDP bình quân đầu người trung bình của EU đứng ở mức khoảng 41.600 euro vào năm 2025, dựa trên dữ liệu sơ bộ. Giữa các nước EU, con số này thay đổi từ 28.300 euro ở Bulgaria đến 99.300 euro ở Luxembourg.

Ngoài Luxembourg và Ireland, GDP bình quân đầu người theo PPS vượt quá 50.000 euro tại Hà Lan (55.600 euro) và Đan Mạch (52.800 euro). Tại Đức, con số này là 47.900 euro trong khi ở Pháp là 40.700 euro. Tại 10 quốc gia EU, GDP bình quân đầu người thấp hơn mức 35.000 euro tính theo PPS.

Nhìn chung, các nước Đông Âu có GDP bình quân đầu người theo PPS thấp nhất, trong khi các thành viên Tây và Bắc Âu có mức cao nhất. Năng suất lao động (tính bằng sản lượng trên mỗi công nhân hoặc mỗi giờ làm việc) và cường độ việc làm là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự khác biệt giữa các quốc gia, theo Eurostat.

Năm 2025, chỉ có 10 trong số 27 quốc gia EU nằm trên mức trung bình của khối về GDP bình quân đầu người theo PPS. Họ đại diện cho khoảng 34% tổng dân số.

Nhìn chung, cứ ba công dân EU thì có một người sống ở quốc gia có GDP bình quân đầu người theo PPS trên mức trung bình.

Điều này cho thấy những khác biệt đáng kể giữa các nước EU.Các quốc gia ứng cử viên EU, Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) không được bao gồm trong kết quả sơ bộ. Tuy nhiên, số liệu năm 2024 cung cấp những góc nhìn hữu ích.



Các quốc gia ứng cử viên có GDP bình quân đầu người theo PPS thấp hơn đáng kể gồm: Bosnia và Herzegovina (35%), Albania và Bắc Macedonia (42%), Serbia (52%), Montenegro (53%) và Thổ Nhĩ Kỳ (72%). Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia ứng cử viên đều có chỉ số thấp hơn các thành viên EU.

Vương quốc Anh (99%) ở sát mức trung bình của EU, trong khi các nước EFTA có GDP bình quân đầu người cao hơn đáng kể: Na Uy (160%), Thụy Sĩ (151%) và Iceland (131%).

Tiêu dùng cá nhân thực tế (AIC) bình quân đầu người theo PPS là chỉ số then chốt về phúc lợi vật chất và mức sống của các hộ gia đình. Khoảng cách ở chỉ số này nhỏ hơn so với khoảng cách của GDP bình quân đầu người theo PPS./.

