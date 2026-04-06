Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuế kinh doanh xăng dầu

Ngày 6/4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã ban hành công văn gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, về việc siết chặt quản lý trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới từ đầu năm 2026 đến nay có nhiều diễn biến phức tạp.

Cụ thể, xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô qua các tuyến vận chuyển trọng yếu đã đẩy giá dầu thế giới tăng đột biến. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu cũng ghi nhận những biến động mạnh với 5 lần điều chỉnh giá bán lẻ chỉ riêng trong tháng Ba. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn nhằm trục lợi, đòi hỏi cơ quan chức năng phải theo dõi sát sao để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Cục thuế, động thái này cũng nhằm triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo Chính phủ tại công văn số 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026. Theo đó, các lực lượng chức năng gồm Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và Công an được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng hoặc trục lợi chính sách. Đặc biệt, công tác phối hợp và trao đổi thông tin giữa các lực lượng cần được chú trọng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc xử lý các vi phạm về giá và quy định kinh doanh xăng dầu.

Qua rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử, Cơ quan Thuế đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, số lượng hàng bán ra trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có sự chênh lệch rất lớn. Cá biệt, có những đơn vị ghi nhận tổng sản lượng xuất bán trong hai ngày trước khi tăng giá cao gấp 3 lần so với sản lượng của hai ngày sau đó. Đây là dấu hiệu rủi ro cao trong quản lý thuế, vi phạm các quy định về thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử ngay tại thời điểm kết thúc từng lần bán hàng và chuyển nguyên trạng dữ liệu về Cơ quan Thuế.

Trên cơ sở Luật Quản lý thuế năm 2019, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, sản lượng, doanh thu và tồn kho để xác định các doanh nghiệp rủi ro cao. Nội dung kiểm tra trọng tâm bao gồm việc khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và việc thực hiện lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng trong giai đoạn từ tháng 1-3/2026. Các đoàn kiểm tra sẽ đặc biệt chú trọng đối chiếu sổ sách kế toán với hóa đơn thực tế phát hành và lượng hàng xuất kho tại các thời điểm nhạy cảm quanh ngày điều chỉnh giá bán lẻ.

Bên cạnh việc kiểm tra chứng từ nhập xuất hàng, Cơ quan Thuế cũng sẽ rà soát các khách hàng mua số lượng lớn bất thường, kiểm tra phương tiện vận chuyển và kho chứa của các đối tượng này để xác minh tính xác thực của giao dịch. Các hành vi găm hàng, đầu cơ, lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc gian lận giá để chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị liên kết sẽ bị xử lý nghiêm.

Trường hợp phát hiện rủi ro nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định pháp luật. Toàn bộ quá trình kiểm tra chuyên đề này phải được kết thúc và báo cáo kết quả về Cục Thuế trong tháng Tư, bao gồm các đánh giá về hành vi vi phạm phổ biến và đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả cho giai đoạn tới./.

