Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giữ ổn định mặt bằng lãi suất

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và bảo đảm an toàn hệ thống.

Các tổ chức tín dụng phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng định hướng điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ mức lãi suất tối đa theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là tiếp tục công bố công khai trên trang thông tin điện tử của từng tổ chức tín dụng các thông tin về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, cũng như lãi suất áp dụng đối với các chương trình, gói tín dụng và các khoản vay khác (nếu có). Việc minh bạch này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Dòng vốn tín dụng được yêu cầu hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động theo đúng chủ trương điều hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm các giải pháp ổn định lãi suất. Đồng thời duy trì việc công bố minh bạch thông tin về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất khác, để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, các đơn vị này phải theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh trên địa bàn trong việc chấp hành chính sách lãi suất. Các trường hợp vi phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền và báo cáo Thống đốc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về phía cơ quan điều hành trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như việc công bố thông tin lãi suất của các tổ chức tín dụng; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo về điều hành lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống tổ chức tín dụng và các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cấp có thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu từ cuối năm trước và tiếp tục lan rộng trong thời gian gần đây trước bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động và thanh khoản hệ thống không còn quá dồi dào. Hiện nay, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi tăng khoảng 1-2 điểm % so với cuối năm ngoái.

Đáng chú ý, ngoài mức lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng tư nhân chào mời khách hàng gửi tiền với lãi suất từ 8%/năm trở lên cho kỳ hạn 6 tháng, áp dụng với số tiền chỉ từ vài trăm triệu đồng.

Xu hướng tăng lãi suất lần này không chỉ diễn ra ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hoặc tư nhân. Bốn ngân hàng quốc doanh cũng đã ba lần điều chỉnh tăng lãi suất trong vòng nửa năm qua./.

