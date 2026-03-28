Mỹ: Nhiều ngân hàng lớn trả tiền dàn xếp vụ hồ sơ Epstein

Theo The New York Post ngày 27/3, ngân hàng Bank of America đã đồng ý chi trả 72,5 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện liên bang liên quan đến cáo buộc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo trong những giao dịch tài chính của cố tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các định chế tài chính lớn ở Mỹ.

Vụ kiện được đệ trình tại tòa án liên bang Manhattan (New York), với nguyên đơn ẩn danh, cho rằng ngân hàng đã tiếp tục cung cấp dịch vụ tài chính cho Epstein và các cộng sự, dù tồn tại những dấu hiệu bất thường, bao gồm các giao dịch lớn liên quan đến những cá nhân có tài sản cao.

Nguyên đơn lập luận rằng việc không báo cáo các hoạt động đáng ngờ có thể đã làm chậm khả năng can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật, qua đó tạo điều kiện cho những hành vi vi phạm tiếp diễn trong thời gian dài.

Phía Bank of America khẳng định thỏa thuận dàn xếp không đồng nghĩa với việc thừa nhận sai phạm, cho rằng đây là giải pháp thực tiễn nhằm khép lại vụ kiện và giúp các bên liên quan tiến tới kết thúc tranh chấp pháp lý.

Thỏa thuận hiện vẫn cần được phê chuẩn bởi tòa án liên bang, một bước thủ tục nhằm bảo đảm việc dàn xếp phù hợp với quy định pháp lý.

Diễn biến này nằm trong một xu hướng rộng hơn khi nhiều định chế tài chính khác cũng đã dàn xếp các vụ kiện liên quan đến Epstein.

JPMorgan Chase trước đó đã đồng ý chi trả 290 triệu USD, trong khi Deutsche Bank dàn xếp với 75 triệu USD.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng các thỏa thuận dàn xếp cho phép các ngân hàng tránh quá trình xét xử kéo dài và hạn chế việc công bố tài liệu nội bộ, nhưng đồng thời cũng làm giảm khả năng làm rõ toàn diện trách nhiệm.

Các nguyên đơn cho rằng việc thiếu hành động từ phía ngân hàng đã góp phần tạo điều kiện tài chính cho những hoạt động vi phạm, đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát của hệ thống tài chính đối với các khách hàng có rủi ro cao.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý do liên quan đến mối quan hệ giữa hệ thống tài chính và các hoạt động phạm pháp, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch và trách nhiệm ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát tài chính và trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức lớn, ủng hộ những biện pháp bảo vệ hệ thống trước các rủi ro lạm dụng./.

Mỹ công bố thêm tài liệu mới trong vụ bê bối Epstein Những tài liệu mới được công bố gồm nội dung nhiều cuộc phỏng vấn mà FBI đã thực hiện năm 2019 với người phụ nữ cáo buộc Tổng thống Donald Trump từng tấn công tình dục cô.