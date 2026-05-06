72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Những “người kể chuyện” giữ lửa lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi qua hơn 7 thập kỷ nhưng dấu tích của một thời hoa lửa vẫn hiện hữu trên mảnh đất lịch sử.

Không chỉ được lưu giữ qua hiện vật, tư liệu, ký ức hào hùng ấy còn được truyền lại qua lời kể của đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm di tích. Họ là những “người kể chuyện” thầm lặng đang ngày ngày góp phần giữ lửa lịch sử, lan tỏa giá trị của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến với công chúng hôm nay.

“Truyền lửa” từ trái tim người kể chuyện

Gắn bó với công việc hướng dẫn viên tại các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ suốt hơn 12 năm, với chị Bạch Thị Hoàn, mỗi lần thuyết minh không đơn thuần là giới thiệu thông tin mà là một hành trình “kể chuyện lịch sử” bằng tất cả tâm huyết.

Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của chị là được nhìn thấy du khách hài lòng, thêm yêu mến điểm đến và mong muốn quay trở lại tìm hiểu các di tích Chiến trường Điện Biên Phủ.

Dù công việc mang tính lặp lại, với những câu chuyện đã được kể hàng trăm lần, nhưng mỗi lần thuyết minh lại là một trải nghiệm khác nhau.

Chị Hoàn chia sẻ: “Mỗi đoàn khách lại mang đến một cảm xúc rất riêng. Mỗi lần thuyết minh về Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi như được sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Tôi tự hào khi được kể về sự hy sinh to lớn của cha ông để đổi lấy hòa bình hôm nay. Chỉ cần du khách cảm nhận được giá trị lịch sử ấy, dù chỉ một phần, tôi đã thấy công việc của mình thật ý nghĩa.”

Tại các điểm di tích như Đồi A1, Hầm De Castrie hay Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, những câu chuyện về chiến dịch năm xưa được tái hiện sinh động qua lời kể của các hướng dẫn viên. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin, họ còn khơi gợi cảm xúc, giúp du khách “chạm” vào lịch sử.

May mắn được tiếp cận nhiều tư liệu quý và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, chị Nguyễn Thùy Dương - hướng dẫn viên tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn trăn trở làm sao để mỗi bài thuyết minh không chỉ chính xác mà còn chạm tới cảm xúc người nghe. Với chị, lịch sử chỉ thực sự “sống” khi được kể bằng sự rung cảm, để mỗi du khách khi rời đi vẫn còn đọng lại những suy nghĩ và ấn tượng sâu sắc.

Chị Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: “Mỗi di tích đều chứa đựng những giá trị tinh thần to lớn, vì vậy người hướng dẫn viên không chỉ giới thiệu mà còn phải truyền tải được cảm xúc qua từng câu chuyện. Khi được trực tiếp tham quan và nghe giới thiệu, du khách sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của cha ông để có được hòa bình hôm nay. Từ đó, mỗi người sẽ thêm trân trọng lịch sử, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.”

Bên cạnh những thông tin đã quen thuộc, chị Dương và nhiều hướng dẫn viên khác không ngừng tìm tòi, bổ sung những chi tiết đắt giá, những câu chuyện từ nhân chứng để làm phong phú thêm nội dung thuyết minh. Nhờ đó, lịch sử không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, sinh động, dễ tiếp nhận hơn với nhiều đối tượng du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Đại sứ” thầm lặng của du lịch Điện Biên

Công việc hướng dẫn viên lịch sử không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần kỹ năng giao tiếp, khả năng truyền đạt, nắm bắt tâm lý người nghe và xử lý tình huống linh hoạt. Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng cao, việc làm mới cách tiếp cận, nâng cao chất lượng thuyết minh trở thành yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm di tích trên địa bàn Điện Biên.

Chị Hoàng Thị Châm, hướng dẫn viên tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết đội ngũ hướng dẫn viên luôn chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Theo chị, việc thường xuyên làm mới cách truyền đạt, bổ sung tư liệu và chi tiết sinh động là yếu tố quan trọng giúp người nghe hình dung rõ nét hơn về các sự kiện, nhân vật và không gian lịch sử.

Từ những hiện vật đến từng địa danh gắn với những trận đánh ác liệt, mỗi lời thuyết minh của chị đều được chắt lọc, kết nối giữa tư liệu lịch sử và cảm xúc người kể. Với chị, đó không chỉ là công việc thường nhật mà còn là trách nhiệm gìn giữ, truyền lại ký ức hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ cho các thế hệ hôm nay.

Thuyết minh viên hướng dẫn du khách người nước ngoài quét QR để tìm hiểu thông tin về bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đội ngũ hướng dẫn viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ giới thiệu mà còn đóng vai trò như những “đại sứ du lịch,” góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá; đồng thời chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của du khách khi đến tham quan.

Từ góc nhìn của du khách, những “người kể chuyện” ấy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Chị Nhữ Thúy Phương Hoa, du khách đến từ Hà Nội, cho biết trong chuyến tham quan các điểm di tích như Đồi A1, Hầm De Castrie hay Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, điều khiến chị ấn tượng không chỉ là giá trị lịch sử mà còn ở cách các hướng dẫn viên truyền tải câu chuyện.

“Các hướng dẫn viên kể chuyện rất say sưa, bằng giọng đầy cảm xúc, khiến người nghe thực sự xúc động. Chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động khi hình dung lại những hy sinh, mất mát của cha ông trong Chiến dịch Điện Biên Phủ,” chị Hoa chia sẻ.

Trong chiếc áo cóm duyên dáng của phụ nữ Thái, những hướng dẫn viên tại các điểm di tích ở Điện Biên vẫn ngày ngày âm thầm làm công việc “kể chuyện lịch sử” của mình. Họ không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần giữ gìn, lan tỏa giá trị lịch sử, để mỗi du khách khi rời Điện Biên đều mang theo niềm tự hào và sự trân trọng đối với quá khứ hào hùng của dân tộc./.

