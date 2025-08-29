Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến khát vọng vươn lên phát triển khá trong khu vực

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên về những đóng góp nổi bật của tỉnh trong 80 năm qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

- Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, ông đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật tỉnh Điện Biên đã đạt được?

Ông Trần Quốc Cường: 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã đi qua chặng đường lịch sử vẻ vang giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam từ một nước kinh tế lạc hậu, nghèo nàn trở thành quốc gia ngày càng phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Cùng với cả nước, tỉnh Điện Biên kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy thể hiện rõ nét, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng; góp phần tích cực vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hạ tầng thiết yếu được đầu tư. Một số công trình trọng điểm như: Cảng hàng không Điện Biên được nâng cấp, mở rộng. Đặc biệt, Chiến trường Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều công trình di tích lịch sử- văn hóa được đầu tư xây dựng; góp phần thu hút du khách, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Địa phương đã hoàn thành 22.300 nhà đại đoàn kết kiên cố, an toàn cho người nghèo; đưa điện nông thôn đến các gia đình chưa có điện.

Điện Biên xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, vừa mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tỉnh tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam và một số địa phương của các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ Latinh..., qua đó tạo thế và lực mới cho sự phát triển.

Những kết quả đã đạt được chính là động lực mạnh mẽ, tiền đề quan trọng để Điện Biên tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

- Bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện nay Điện Biên đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức nào nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, thưa ông?

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ông Trần Quốc Cường: Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Nền kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa vào nông-lâm nghiệp; hệ thống giao thông đường bộ và kết nối liên vùng còn hạn chế; trình độ dân trí chưa đồng đều, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Nguồn lực lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao còn rất thiếu. Công tác xóa đói giảm nghèo còn nhiều thách thức; đời sống người dân vùng cao, biên giới còn khó khăn.

Tình hình an ninh chính trị, tội phạm, tệ nạn, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tình hình di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật... còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quá trình hội nhập quốc tế mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với địa phương. Điện Biên với bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú, độc đáo nhưng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc còn gặp nhiều khó khăn; nguy cơ mai một văn hóa truyền thống nếu như không có giải pháp phù hợp, kịp thời.

- Xin ông cho biết định hướng, tầm nhìn và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới để hiện thực hóa khát vọng phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc?

Ông Trần Quốc Cường: Điện Biên đặt mục tiêu phát triển xanh, thông minh và bền vững theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Địa phương phấn đấu "đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực." Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Du khách chụp ảnh check in tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng giao thông và đô thị, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Tây Trang; nâng cấp đường Điện Biên Phủ-A Pa Chải và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu A Pa Chải- Long Phú, tạo bước ngoặt trong kết nối vùng.

Địa phương phát triển hệ thống đô thị, các trung tâm động lực kinh tế-xã hội xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.

Điện Biên thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực như: gạo Điện Biên, càphê, mắcca, chè cổ thụ, trái cây, dược liệu.

Tỉnh xây dựng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, thể thao, nghỉ dưỡng, sinh thái cộng đồng. Song song với đó, địa phương thúc đẩy thương mại biên mậu, dịch vụ logistics, mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Địa phương đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực công chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế mới; đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, kinh doanh, dịch vụ công, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Tỉnh bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa; mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều còn dưới 8%.

Điện Biên đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ma túy, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu qua biên giới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điện Biên hôm nay với niềm tự hào và tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, vững vàng trên con đường phát triển, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc dân tộc xây dựng tỉnh trở thành vùng đất hội tụ niềm tin và cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

- Trân trọng cám ơn ông./.

